Що робив шпигун на замовлення Росії?

Федеральні прокурори стверджують, що Д'ю фотографував працівників компанії та екрани їхніх комп'ютерів у кав'ярні поблизу офісу в Пало-Альто. Він також вів список домашніх адрес співробітників і одного з топменеджерів. Про це пише Ars Technica.

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Одного разу чоловік поїхав слідом за працівницею, яка поверталася з Пало-Альто до Сан-Франциско. У матеріалах справи її позначили як FEMP1, тобто "жінка-працівниця 1". Через це переслідування вона перебувала "у стані емоційного стресу".

Як розповів спецагент ФБР в офіційному свідченні, жінка робила "ухильні та нетипові маневри", їхала об'їзними дорогами й навіть заїхала на парковку продуктового магазину. Д'ю не відставав: за словами агента, він робив розвороти, робив заборонені ліві повороти й проїхав на червоне світло, щоб триматися позаду авто протягом майже 48 кілометрів.

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Водійка зателефонувала на екстрену лінію 911, і диспетчер порадив їй їхати просто до відділку поліції Сан-Франциско в районі Мішн. Біля відділку вона зупинила патрульне авто та розповіла про інцидент. Коли жінка звернулася до поліцейських, Д'ю поїхав.

Під час допиту, коли його вже затримали, Д'ю пояснив, що побачив, як жінка сіла в авто, і вважав її "красивою". Тому, за його словами, поїхав за нею, бо "хотів запросити її на побачення".

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Яка компанія стала ціллю?

Прокурори не назвали компанію. Проте агентства Reuters і Bloomberg з посиланням на анонімні джерела, обізнані зі справою, повідомили, що йдеться про Palantir. Видання Ars Technica підтвердити цю інформацію не змогло. Представники Palantir не відповіли на запит про коментар.

Як росіянин потрапив до США?

За даними слідства, улітку 2026 року Д'ю нелегально потрапив до США, після того як його завербував хтось через Telegram. Цей співрозмовник дав йому таємне завдання стежити за працівниками великої технологічної та оборонної компанії. Д'ю отримав інструкції, обладнання та фінансову підтримку, а також запевнення, що працює на користь "батьківщини". Завдання полягало в тому, щоб збирати відомості про компанію, бо вона постачала зброю, яку використовують проти російських військ в Україні.

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У червні чоловік вилетів зі Стамбула в Мексику, а звідти перетнув кордон зі США. Йому наказали купити ноутбуки, мобільні телефони, бездротове мережеве обладнання та програми для віддаленого доступу. Окрім спостереження за співробітниками в кав'ярні, Д'ю мав залишати ноутбук у певних місцях поблизу компанії. Так до пристрою можна було б підключитися віддалено й спробувати зібрати інформацію від працівників, які перебували поруч.

Які документи він використовував?

Щоб приховати особу, чоловік, за версією слідства, отримав підроблені документи: фальшиве посвідчення Каліфорнії, змінений американський паспорт і картку соціального страхування на вигадане ім'я Х'юго Ландрі Джонс. За даними прокурорів, паспорт був справжнім і колись його видали іншій людині в іншій частині країни. Згодом у ньому змінили фото на світлину Д'ю й внесли його нові особисті дані.

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Що йому загрожує?

Д'ю заарештували 30 жовтня, і він досі перебуває під вартою. Йому висунули три звинувачення:

– змова з метою діяти як агент іноземної держави;

– діяльність як агент іноземної держави без повідомлення генерального прокурора;

– стеження за людьми між штатами.

За другим пунктом йому загрожує до 10 років ув'язнення, штраф 250 тисяч доларів і три роки нагляду після звільнення. За кожним з двох інших звинувачень максимальне покарання становить п'ять років за ґратами, штраф 250 тисяч доларів і три роки нагляду.

Уперше перед федеральним судом Д'ю постав 2 листопада. Наступне засідання призначили на 24 листопада.