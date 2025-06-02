Связь без границ: Украина сделала шаг к единому роумингу с ЕС

Владимир Зеленский подписал закон о единой роуминговой зоне с ЕС. Украинцы смогут пользоваться тарифами своего оператора и не платить дополнительно за мобильную связь и интернет на территории 27 стран-членов.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство цифровой трансформации.

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Зеленский подписал закон о единой роуминговой зоне с ЕС

Этот закон приближает наше государство к единому роумингу с Европейским Союзом. Украинцам не придется платить дополнительные сборы за мобильную связь и интернет на территории 27 стран ЕС. Такие же условия будут для пользователей европейских операторов в нашем государстве.

Теперь ожидаем положительной оценки и решения от европейской стороны относительно официального вступления в политику Roam like at Home.

Ни одна из стран за пределами ЕС не присоединялась к RLAH. Еще одно подтверждение, что Украина – важный цифровой игрок на европейской арене,

– заявили в Минцифры.

Также в министерстве отметили, что Украина приближается к общему цифровому рынку с Европейским Союзом.