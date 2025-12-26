Рождество на орбите: экипаж МКС показал праздничный декор и передал поздравления из космоса

Четверо астронавтов Международной космической станции записали праздничное видеообращение для жителей планеты. Несмотря на значительное расстояние от дома, экипаж 74-й экспедиции создал уютную атмосферу на высоте 400 километров.

Члены экипажа рассказали о собственных традициях, особое угощение и поддержку команд наземного управления, которые обеспечивают работу станции даже во время зимних праздников, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Space.com.

Как прошли праздники на космической станции?

На борту МКС царило приподнятое настроение: Майк Финк, Зена Кардман, Крис Уильямс и Кимия Юи поделились планами на празднование. Японскую лабораторию Kibo украсили тематическими атрибутами – небольшой елкой и сапожками для подарков, которые астронавты бережно развесили возле шлюзовой камеры.

Командир экспедиции Майк Финк заметил, что хотя они скучают по своим близким на Земле, на орбите они чувствуют себя единой космической семьей.

Кимия Юи из японского космического агентства JAXA внес национальный колорит в празднование, угостив коллег традиционными японскими блюдами. Всего на станции сейчас находится семь человек.

Кроме тех, кто снялся в видео, в состав экипажа входят российские бортинженеры Олег Платонов, Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев.

Зена Кардман, которая по специальности является геобиологом и ранее проводила исследования в Антарктике и морских экспедициях, пошутила, что в этом году они находятся немного выше, чем обычно летает Санта.

Астронавты выразили особую благодарность командам в Хьюстоне, Японии, Европе и России, а также их семьям, которые поддерживают работу станции с Земли.

Завершая свое обращение, Майк Финк от имени всего экипажа пожелал жителям Земли счастливого Рождества и успешного Нового года.

Астронавты поздравили мир с Рождеством – смотрите видео:

Когда впервые отпраздновали Рождество на орбите?

Традиция проводить Рождество на МКС длится уже 25 лет – первый постоянный экипаж поселился там в ноябре 2000 года.

Однако история празднований за пределами нашей планеты еще длиннее: впервые астронавты отметили Рождество в космосе в 1968 году во время легендарной миссии Apollo 8 к Луне.