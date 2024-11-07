Как лидеры технокомпаний отреагировали на победу Дональда Трампа

Дональд Трамп был 45-м президентом США с 2017 по 2021 год. После поражения на выборах 2020 года он вернулся и выиграл президентские выборы, чтобы стать 47-м президентом Соединенных Штатов, начиная с 2025 года. Вот как на это отреагировали директора крупнейших технокорпораций США.

Поздравления с победой

Лидеры высоких технологий со всей индустрии выстроились в очередь, чтобы поздравить Дональда Трампа с победой на президентских выборах. Хотя мы не знаем, кого они поддерживали в этой гонке и как на самом деле относятся к победителю, сейчас мы видим, что каждый из руководителей следует необходимым формальностям, пишет 24 Канал.

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Многие руководители технологических компаний в прошлом были мишенью для противоречивых высказываний и действий Трампа, как во время его прошлого президентства, так и после завершения его каденции, когда многие компании заблокировали страницы политика в своих соцсетях и сервисах.

Не так давно Трамп угрожал бросить генерального директора Meta Марка Цукерберга в тюрьму, а также заявил, что "что-то сделает" с Google, поскольку результаты поисковой системы "сфальсифицированы" таким образом, чтобы показывать о нем только "плохие истории". Поэтому сейчас каждый пытается быть как можно более любезным с будущим президентом США.

Вот что говорят некоторые из самых известных технологических лидеров.

Генеральный директор Apple Тим Кук

Поздравляю президента Трампа с победой! Мы с нетерпением ждем сотрудничества с вами и вашей администрацией, чтобы убедиться, что Соединенные Штаты продолжают лидировать благодаря изобретательности, инновациям и креативности,

– написал глава Apple на своей странице в X.

Генеральный директор Meta Марк Цукерберг

Между этими двумя существует давняя вражда, которую Трамп обострил в сентябре 2024 года. В своей книге, которая вышла два месяца назад, политик пишет, что основатель Facebook готовил против него заговор во время выборов 2020 года, и если он попытается сделать это снова, то "проведет остаток своей жизни в тюрьме".

Трамп неоднократно обвинял Цукерберга во вмешательстве в президентские выборы. Meta, по его мнению, ограничивала республиканские публикации в рекомендациях соцсетей, а также скрывала контента, который мог бы нанести вред президенту Джо Байдену в 2020 году.

Несмотря на все это Марк Цукерберг также выступил с поздравлением:

"Поздравляю президента Трампа с решающей победой. Перед нами, как перед страной, открываются большие возможности. С нетерпением ждем сотрудничества с вами и вашей администрацией",

– говорит Цукерберг в своей новой соцсети Threads.

Генеральный директор Google и Alphabet Сундар Пичаи

"Поздравляю президента @realDonaldTrump с решающей победой. Мы переживаем золотой век американских инноваций и готовы сотрудничать с его администрацией, чтобы помочь принести пользу каждому", – заявил руководитель, прикрепив к своему твиту изображение с результатами выборов.

В октябре 2024 года Трамп дал интервью Bloomberg, в котором сказал, что он недоволен тем, как Google относится к нему. Журналист Джон Миклтуэйт вспомнил предложение Министерства юстиции США о возможном распаде Google (компанию признали монополистом, поэтому некоторые ее подразделения могут отделить и продать), и спросил Трампа, стоит ли разбивать Google на части.

Трамп выразил свое недовольство тем, что "плохие истории" о нем все чаще появляются в Google, и заявил, что якобы позвонил руководителю корпорации, чтобы выразить свое разочарование: "Google имеет большую власть. Они очень плохие для меня. Очень, очень плохо ко мне относятся. Я могу говорить с этой точки зрения. У них есть только плохие истории. Другими словами, если у меня есть 20 хороших историй и 20 плохих, и каждый имеет на это право, вы увидите только 20 плохих историй", – сказал будущий президент в интервью.

Недавно я позвонил руководителю Google и сказал: "В последнее время я получаю много хороших историй, но вы не находите их в Google". Я думаю, что это целая сфальсифицированная сделка. Я думаю, что Google сфальсифицирован так же, как наше правительство сфальсифицировано повсюду,

– добавил Дональд Трамп.

Когда же Трампа спросили, хочет ли он разделить компанию, он уклонился от прямого ответа, сказав, что "сделает что-то" с Google. Он не вдался в подробности, заявив, что Google стал "такой силой", которой "надо отдать должное". Поэтому это, по его мнению "дискуссия" и "очень опасная вещь, потому что мы хотим иметь большие компании".

Представители Amazon

"Поздравляю новоизбранного президента @realDonaldTrump с трудной победой. Мы с нетерпением ждем сотрудничества с вами и вашей администрацией над вопросами, важными для наших клиентов, сотрудников, сообществ и страны",

– сказал генеральный директор Amazon Энди Джаси.

С приветствием выступил также и основатель Amazon Джефф Безос, который недавно попал в скандал с его газетой The Washington Post, которая впервые за много лет отказалась поддерживать демократов на выборах президента. Сразу же появились слухи, что Безос якобы заключил соглашение с Трампом, согласно которому WP не поддерживает Камалу Харрис, а другая компания Безоса, Blue Origin, взамен получает больше государственных заказов от правительства в случае победы Трампа на выборах и в целом лояльность новой администрации. Однако все это так и осталось на уровне слухов. Была ли это правда, мы сможем увидеть позже.

Вот, что написал Безос: "Поздравляем нашего 45-го, а теперь уже 47-го Президента с чрезвычайным политическим возвращением и решающей победой. Ни одна нация не имеет больших возможностей. Желаю @realDonaldTrump успехов в руководстве и объединении Америки, которую мы все любим".

Сам Трамп, стоит напомнить, ранее угрожал Amazon антимонопольным расследованием из-за вероятных нарушений, а компания Amazon в свою очередь обвиняла Трампа, тогда еще президента США, в манипуляциях с контрактом Пентагона на облачные вычисления, чтобы отомстить.

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Генеральный директор Microsoft Сатья Наделла

Поздравляем президента Трампа. Мы с нетерпением ждем сотрудничества с вами и вашей администрацией, чтобы продвигать инновации, которые создают новый рост и возможности для Соединенных Штатов и всего мира,

– пишет Наделла.

Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман

Сэм Альтман был значительно лаконичнее в своих высказываниях.

Поздравляю президента Трампа и желаю ему огромных успехов в работе,

– написал он в своем твите.

Он также позже добавил, что "критически важно, чтобы США сохраняли лидерство в разработке искусственного интеллекта с демократическими ценностями".

Хотя Трамп и делал много заявлений по поводу искусственного интеллекта, пока до конца не ясно, какой будет его политика по этому вопросу. Многие считают, что подход Байдена в отношении ИИ является неблагоприятным и несправедливым для небольших стартапов в этой сфере. По этой причине, например, венчурная компания Andreessen Horowitz открыто заявила о своей поддержке Трампа на этих выборах.

Поэтому будет весьма интересно посмотреть, как администрация Трампа пересмотрит политику в отношении ИИ. С Илоном Маском в роли ключевого советника, в ближайшие месяцы на горизонте могут появиться серьезные изменения.

Илон Маск

Маск не публиковал прямого приветствия, но сначала обнародовал мем, где он заносит умывальник в Овальный кабинет, как это было, когда он стал главой Twitter.

Впоследствии он написал: "Сегодня вечером народ Америки предоставил Дональду Трампу кристально чистый мандат на изменения".

После этого его публикации касались того, каким прекрасным будет будущее США и всего мира при президентстве Дональда Трампа.