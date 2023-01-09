Кого искали работодатели в интернете в течение 2022 года и сколько платили за работу

9 января 2023, 14:00
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Аналитическая служба OLX Работа, исследовавшая тенденции на рынке рабочих профессий в 2022 году. Больше о том, каким специалистам платили больше и какая средняя заработная плата по Украине в рабочих сферах читайте в свежей аналитике.

Как сообщает 24 канал Согласно данным сервиса OLX, в военном 2022 году работодатели чаще всего искали продавцов, водителей и грузчиков. Поисковики же больше отзывались на вакансии категории "Розничная торговля/Продажи/Закупки".

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В этих категориях было опубликовано более 107 тысяч объявлений в течение 2022 года.

В топе находилась позиция "продавец" – более 43 тысяч вакансий. В среднем таким специалистам предлагали зарплату в 10,5 тысячи гривен.

На втором месте по количеству объявлений оказалась категория "Логистика/Склад/Доставка" – более 84 тысяч предложений в год. Здесь среди самых востребованных специалистов были водители со средней зарплатой в 20 тысяч гривен, грузчики – 11,3 тысяч гривен и таксисты – 22 тысячи.

Третье место заняла сфера "Строительство/Облицовочные работы" – 50 тысяч объявлений. Работодатели чаще всего нуждались в работе разнорабочих и строителей. За такую работу в среднем готовы были платить 10 и 18,5 тысячи гривен соответственно.

ТОП 10 самых популярных вакансий в 2022 году по количеству размещенных объявлений по Украине

Название вакансии

Количество объявлений, тыс

Средняя заработная плата, грн

1

Водитель

49 200

20 000

2

Продавец

43 100

10 500

3

Разнорабочий

28 500

10 000

4

Менеджер по продажам

17 700

21 300

5

Повар

15 300

12 000

7

Оператор колл-центра

12 300

24 500

8

Охранник

12 300

10 000

9

Уборщик

12 100

6 100

6

Строитель

11 100

18 500

10

Администратор

11 000

13 500

Данные OLX.

Какую работу искали украинцы в военный год?

В категории OLX Работа пользователи больше интересовались вакансиями в сферах "Розничная торговля/Продажи/Закупки" и " Логистика / Состав / Доставка". В частности, больше всего отзывались на следующие предложения работы (среднее количество отзывов на одно объявление):

  • упаковщик - 176 отзывов;
  • комплектовщик - 114 отзывов;
  • промоутер - 112 отзывов;
  • подсобник - 107 отзывов;
  • грузчик - 95 отзывов;
  • посудомойщик - 88 отзывов;
  • охранник - 86 отзывов;
  • оператор чата - 85 отзывов;
  • сторож - 84 отзыва;
  • официант - 81 отзыв.

Каким специалистам платили больше всего?

После начала войны, в апреле, у большинства специалистов из десятки самых актуальных вакансий на OLX Работа зарплаты снизились. Самое ощутимое – у строителей и разнорабочих. А вот менеджерам по продажам и операторам колл-центров зарплату наоборот предлагали выше, чем в начале года.

Однако уже в октябре почти во всех областях наблюдался рост выплат. Более того, уровень зарплат у водителей вырос на 7 тысяч по сравнению с довоенным временем, а у менеджеров по продажам на 3 тысячи. Разнорабочим, продавцам, охранникам и уборщикам предлагают такую зарплату, как и в начале года.

Динамика изменений зарплат 2022 года для наиболее часто публиковавшихся вакансий:

Вакансия

Средняя зарплата, грн (январь 2022 г.)

Средняя зарплата, грн (апрель 2022 г.)

Средняя зарплата, грн (октябрь 2022 г.)

Водитель

17 500

16 500

24 500

Разнорабочий

11 750

8 600

11 250

Продавец

11 000

9 700

10 650

Менеджер по продажам

19 500

25 500

22 500

Повар

12 400

11 000

12 500

Строитель

22 500

14 000

20 000

Оператор колл-центра

17 500

23 000

30 000

Охранник

10 500

9 000

10 500

Уборщик

6 250

5 500

6 750

Администратор

12 600

13 300

13 600

Данные OLX.

В этом году самую высокую среднюю зарплату работодатели предлагали дальнобойщикам – 35,5 тысячи гривен. Однако большинство высокооплачиваемых рабочих специальностей в 2022 году было сосредоточено в категории "Строительство / Облицовочные работы". Работодатели предлагали рихтовщикам – 27 тысяч гривен, мастерам по ремонту – 27 тысяч, а фасадщикам – 25 тысяч. Также не уступали зарплату риелторы – 27 тысяч гривен. Чуть меньше – 25 тысяч – получали автомаляры и операторы колл-центра.

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Средняя заработная плата по Украине в рабочих сферах в 2022 году:

  1. СТО/автомойки: 20 000 грн;
  2. Колл-центры / Телекоммуникации: 18 500 грн;
  3. Логистика/Состав/Доставка: 17 500 грн;
  4. Строительство/облицовочные работы: 17 000 грн;
  5. Производство/рабочие специальности: 15 000 грн;
  6. Розничная торговля/продажи/закупки: 14 500 грн;
  7. Начало карьеры/Студенты: 12 000 грн;
  8. Гостинично-ресторанный бизнес / Туризм: 11 000 грн;
  9. Клининг/Домашний персонал: 11 000 грн;
  10. Охрана/безопасность: 10 000 грн.
Автор: Михайло Года