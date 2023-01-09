Кого искали работодатели в интернете в течение 2022 года и сколько платили за работу

Аналитическая служба OLX Работа, исследовавшая тенденции на рынке рабочих профессий в 2022 году. Больше о том, каким специалистам платили больше и какая средняя заработная плата по Украине в рабочих сферах читайте в свежей аналитике.

Как сообщает 24 канал Согласно данным сервиса OLX, в военном 2022 году работодатели чаще всего искали продавцов, водителей и грузчиков. Поисковики же больше отзывались на вакансии категории "Розничная торговля/Продажи/Закупки".

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В этих категориях было опубликовано более 107 тысяч объявлений в течение 2022 года.

В топе находилась позиция "продавец" – более 43 тысяч вакансий. В среднем таким специалистам предлагали зарплату в 10,5 тысячи гривен.

На втором месте по количеству объявлений оказалась категория "Логистика/Склад/Доставка" – более 84 тысяч предложений в год. Здесь среди самых востребованных специалистов были водители со средней зарплатой в 20 тысяч гривен, грузчики – 11,3 тысяч гривен и таксисты – 22 тысячи.

Третье место заняла сфера "Строительство/Облицовочные работы" – 50 тысяч объявлений. Работодатели чаще всего нуждались в работе разнорабочих и строителей. За такую работу в среднем готовы были платить 10 и 18,5 тысячи гривен соответственно.

ТОП 10 самых популярных вакансий в 2022 году по количеству размещенных объявлений по Украине

№ Название вакансии Количество объявлений, тыс Средняя заработная плата, грн 1 Водитель 49 200 20 000 2 Продавец 43 100 10 500 3 Разнорабочий 28 500 10 000 4 Менеджер по продажам 17 700 21 300 5 Повар 15 300 12 000 7 Оператор колл-центра 12 300 24 500 8 Охранник 12 300 10 000 9 Уборщик 12 100 6 100 6 Строитель 11 100 18 500 10 Администратор 11 000 13 500

Данные OLX.

Какую работу искали украинцы в военный год?

В категории OLX Работа пользователи больше интересовались вакансиями в сферах "Розничная торговля/Продажи/Закупки" и " Логистика / Состав / Доставка" . В частности, больше всего отзывались на следующие предложения работы (среднее количество отзывов на одно объявление):

упаковщик - 176 отзывов;

комплектовщик - 114 отзывов;

промоутер - 112 отзывов;

подсобник - 107 отзывов;

грузчик - 95 отзывов;

посудомойщик - 88 отзывов;

охранник - 86 отзывов;

оператор чата - 85 отзывов;

сторож - 84 отзыва;

официант - 81 отзыв.

Каким специалистам платили больше всего?

После начала войны, в апреле, у большинства специалистов из десятки самых актуальных вакансий на OLX Работа зарплаты снизились. Самое ощутимое – у строителей и разнорабочих. А вот менеджерам по продажам и операторам колл-центров зарплату наоборот предлагали выше, чем в начале года.

Однако уже в октябре почти во всех областях наблюдался рост выплат. Более того, уровень зарплат у водителей вырос на 7 тысяч по сравнению с довоенным временем, а у менеджеров по продажам на 3 тысячи. Разнорабочим, продавцам, охранникам и уборщикам предлагают такую зарплату, как и в начале года.

Динамика изменений зарплат 2022 года для наиболее часто публиковавшихся вакансий:

Вакансия Средняя зарплата, грн (январь 2022 г.) Средняя зарплата, грн (апрель 2022 г.) Средняя зарплата, грн (октябрь 2022 г.) Водитель 17 500 16 500 24 500 Разнорабочий 11 750 8 600 11 250 Продавец 11 000 9 700 10 650 Менеджер по продажам 19 500 25 500 22 500 Повар 12 400 11 000 12 500 Строитель 22 500 14 000 20 000 Оператор колл-центра 17 500 23 000 30 000 Охранник 10 500 9 000 10 500 Уборщик 6 250 5 500 6 750 Администратор 12 600 13 300 13 600

Данные OLX.

В этом году самую высокую среднюю зарплату работодатели предлагали дальнобойщикам – 35,5 тысячи гривен. Однако большинство высокооплачиваемых рабочих специальностей в 2022 году было сосредоточено в категории "Строительство / Облицовочные работы". Работодатели предлагали рихтовщикам – 27 тысяч гривен, мастерам по ремонту – 27 тысяч, а фасадщикам – 25 тысяч. Также не уступали зарплату риелторы – 27 тысяч гривен. Чуть меньше – 25 тысяч – получали автомаляры и операторы колл-центра.

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Средняя заработная плата по Украине в рабочих сферах в 2022 году: