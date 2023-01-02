Китайские компании нанимают виртуальных людей за 14 тысяч долларов в год

Технология Baidu заявила, что количество проектов виртуальных людей, над которыми она работает для клиентов, удвоилось с прошлого года. Ценовой диапазон очень широкий: от 2800 долларов до колоссальных 14 300 долларов в год.

Виртуальные люди – это сочетание анимации, звуковых технологий и машинного обучения, которое в итоге создает цифровых человеческих существ, способные обслуживать клиентов, развлекать их, петь и даже взаимодействовать в прямом эфире. Хотя такие цифровые существа поначалу появились в американском интернете, они все чаще заметны в киберпространстве Китая.

Интересно Искусственный интеллект помогает лечить пациентов с инсультом – выздоравливает втрое больше

Цифровые люди

Среди покупателей виртуальных людей можно увидеть компании, оказывающие финансовые услуги, местные туристические советы и даже китайские государственные СМИ, рассказывает Ли Шиян, возглавляющий подразделение виртуальных людей и робототехники в Baidu. По его словам, по мере усовершенствования технологии затраты снизились примерно на 80% с прошлого года. Трехмерный виртуальный человек стоит близко 100 000 юаней (14 300 долларов США) в год, а двумерный – 20 000 юаней. Ли ожидает, что индустрия виртуальных людей в целом будет расти на 50% ежегодно к 2025 году.

Внедрение таких технологий, что интересно, поощряется самой властью:

В августе Пекин объявил о плане развития муниципальной индустрии виртуальных людей к 2025 году стоимостью более 50 миллиардов юаней.

Муниципальные власти также призвали к развитию одного-двух "ведущих предприятий виртуальных людей" с операционным доходом более 5 миллиардов юаней каждое.

Осенью министерства центрального правительства обнародовали детальный план внедрения виртуальной реальности. Особенно это касается телерадиовещания, производства и других сфер.

Последний пятилетний план страны, обнародованный в прошлом году, включал призыв к большей цифровизации экономики, в том числе, в виртуальной и дополненной реальностях.

Эти тенденции охотно подхватил и бизнес, уделяющий большое внимание тому, как виртуальные люди могут генерировать контент. Бренды в Китае ищут себе альтернативных представителей после того, как многие знаменитости в последнее время столкнулись с негативной реакцией публики и прессы из-за сообщений о неуплате ими налогов или других личных скандалов.

Согласно опросу, на который ссылается CNBC, по меньшей мере 36% потребителей смотрели выступление виртуального инфлюенсера или цифровой знаменитости за последний год. 21% опрошенных наблюдали за тем, как виртуальный человек проводил мероприятие или транслировал новости. Тем временем 45% рекламодателей заявили, что они готовы спонсировать выступление виртуального инфлюенсера или пригласить виртуальное лицо присоединиться к мероприятию бренда.