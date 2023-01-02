Віртуальні люди – це поєднання анімації, звукових технологій і машинного навчання, яке в підсумку створює цифрових людських істот, здатних обслуговувати клієнтів, розважати їх, співати та навіть взаємодіяти в прямому ефірі. Хоча такі цифрові істоти спочатку з'явилися в американському інтернеті, вони дедалі частіше помітні в кіберпросторі Китаю.

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Цифрові люди

Серед покупців віртуальних людей можна побачити компанії, що надають фінансові послуги, місцеві туристичні ради та навіть китайські державні ЗМІ, розповідає Лі Шиян, який очолює підрозділ віртуальних людей і робототехніки в Baidu. За його словами, в міру вдосконалення технології витрати знизилися приблизно на 80% з минулого року. Тривимірна віртуальна людина коштує близько 100 000 юанів (14 300 доларів США) на рік, а двовимірна – 20 000 юанів. Лі очікує, що індустрія віртуальних людей у цілому зростатиме на 50% щорічно до 2025 року.

Впровадження таких технологій, що цікаво, заохочується самою владою:

У серпні Пекін оголосив про план розвитку муніципальної індустрії віртуальних людей до 2025 року вартістю понад 50 мільярдів юанів.

Муніципальна влада також закликала до розвитку одного-двох "провідних підприємств віртуальних людей" з операційним доходом понад 5 мільярдів юанів кожне.

Уже восени міністерства центрального уряду оприлюднили детальний план впровадження віртуальної реальності. Особливо це стосується телерадіомовлення, виробництва та деяких інших сфер.

Останній п'ятирічний план країни, оприлюднений торік, включав заклик до більшої цифровізації економіки, в тому числі у віртуальній і доповненій реальностях.

Ці тенденції охоче підхопив і бізнес, який приділяє значну увагу тому, як віртуальні люди можуть генерувати контент. Бренди в Китаї шукають собі альтернативних представників після того, як багато знаменитостей останнім часом зіткнулися з негативною реакцією публіки та преси через повідомлення про несплату ними податків або інші особисті скандали.

Згідно з опитуванням, на яке посилається CNBC, щонайменше 36% споживачів дивилися виступ віртуального інфлюенсера або цифрової знаменитості за останній рік. 21% опитаних спостерігали за тим, як віртуальна людина проводила захід або транслювала новини. Тим часом 45% рекламодавців заявили, що вони готові спонсорувати виступ віртуального інфлюенсера або запросити віртуальну особу приєднатися до заходу бренду.