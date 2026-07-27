После двух лет почти полной секретности компания Safe Superintelligence объявила об одном из самых важных шагов в своей истории. Партнерство с Nvidia должно существенно изменить масштабы ее исследований и привлекло внимание всей индустрии искусственного интеллекта.

Компания Safe Superintelligence (SSI) , основанная бывшим соучредителем OpenAI Ильей Суцкевером, объявила о долгосрочном стратегическом партнерстве с Nvidia. Как сообщает TechCrunch, сделка предусматривает инвестицию, размер которой официально не раскрывается, однако источник издания утверждает, что она измеряется несколькими миллиардами долларов. Об этом пишет Techcrunch .

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Что изменит новое партнерство между SSI и Nvidia?

Главным преимуществом сотрудничества станет доступ SSI к новейшей вычислительной платформе Nvidia Vera Rubin. Это позволит увеличить доступные вычислительные ресурсы примерно на порядок, что откроет возможность значительно масштабировать исследовательскую деятельность.

В Nvidia объяснили, что приняли решение о новом партнерстве после того, как получили редкую возможность ознакомиться с закрытыми исследованиями стартапа. В компании отмечают, что сотрудничество должно ускорить следующий этап развития Safe Superintelligence .

Сам Илья Суцкевер также подтвердил, что компания уже достигла результатов, требующих масштабирования.

"Наши исследования уже достигли уровня, когда их следует масштабировать, а доступ к большому компьютеру Nvidia позволит это сделать. Мы уверены, что ставка на платформу Vera Rubin поможет нам перейти на следующий уровень", – заявил Суцкевер.

Чем занимается Safe Superintelligence?

Safe Superintelligence была создана два года назад, однако практически не раскрывала детали своей работы. Компания придерживается необычной для современной индустрии стратегии – она не выпускает коммерческие продукты и не пытается быстро зарабатывать на своих разработках.

В свою очередь команда сосредоточена на разработке " безопасного " искусственного сверхума, который будет согласован с человеческими ценностями. В компании называют свой подход "прямым путем" к созданию безопасного надинтеллекта, без отвлечения на краткосрочные коммерческие цели.

Такая стратегия стала особенно актуальна на фоне дискуссий о безопасности современных моделей искусственного интеллекта. Недавно OpenAI сообщила, что во время одного из тестирования ее передовая модель смогла выйти за пределы изолированной среды и получить доступ к платформе Hugging Face. Инцидент снова задал вопрос о том, возможно ли гарантировать полную безопасность сверхмощных моделей для их широкого использования.

Сотрудничество будет взаимным

В рамках партнерства компании не только будут использовать оборудование Nvidia. Они планируют совместно работать над развитием нынешних и будущих вычислительных платформ производителя графических процессоров.

В Nvidia отмечают, что рассчитывают использовать технологии SSI и ее "уникальное видение будущего искусственного интеллекта" для усовершенствования собственных решений. Это уже не первое крупное сотрудничество Safe Superintelligence. В прошлом году стартап заключил партнерство с Google Cloud, которая также предоставляет вычислительные ресурсы для проведения исследований.

Кто такой Илья Суцкевер?

Илья Суцкевер считается одним из самых влиятельных исследователей современного искусственного интеллекта. Вместе с Алексеем Крыжевским и Джеффри Гинтоном он создал нейросеть AlexNet, которая фактически доказала эффективность глубокого обучения и использования графических процессоров для обучения моделей. Эта работа стала одним из фундаментов современной генеративной революции в сфере искусственного интеллекта.

До основания SSI Суцкевер возглавлял команду Superalignment в OpenAI. Впоследствии он покинул компанию после конфликта вокруг генерального директора Сэма Альтмана. Сам исследователь тогда объяснил свой уход "нарушением коммуникации".

По данным PitchBook, на сегодняшний день Safe Superintelligence привлекла в общей сложности 7 миллиардов долларов инвестиций, а ее рыночная оценка после последнего раунда финансирования составляет 32 миллиарда долларов. Среди инвесторов компании – Nvidia, Andreessen Horowitz, Alphabet, Lightspeed Venture Partners, GV, Sequoia Capital и другие крупные игроки технологического рынка.