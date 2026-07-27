Компанія Safe Superintelligence (SSI), заснована колишнім співзасновником OpenAI Іллею Суцкевером, оголосила про довгострокове стратегічне партнерство з Nvidia. Як повідомляє TechCrunch, угода передбачає інвестицію, розмір якої офіційно не розкривається, однак джерело видання стверджує, що вона вимірюється кількома мільярдами доларів. Про це пише Techcrunch.

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Що змінить нове партнерство між SSI та Nvidia?

Головною перевагою співпраці стане доступ SSI до новітньої обчислювальної платформи Nvidia Vera Rubin. За словами компанії, це дозволить збільшити доступні обчислювальні ресурси приблизно на порядок, що відкриє можливість значно масштабувати дослідницьку діяльність.

У Nvidia пояснили, що ухвалили рішення про нове партнерство після того, як отримали рідкісну можливість ознайомитися із закритими дослідженнями стартапу. У компанії зазначають, що співпраця має прискорити наступний етап розвитку Safe Superintelligence.

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Сам Ілля Суцкевер також підтвердив, що компанія вже досягла результатів, які потребують масштабування.

"Наші дослідження вже досягли рівня, коли їх варто масштабувати, а доступ до великого комп'ютера Nvidia дозволить це зробити. Ми впевнені, що ставка на платформу Vera Rubin допоможе нам перейти на наступний рівень", – заявив Суцкевер.

Чим займається Safe Superintelligence?

Safe Superintelligence була створена два роки тому, однак практично не розкривала деталей своєї роботи. Компанія дотримується незвичної для сучасної індустрії стратегії – вона не випускає комерційних продуктів і не намагається швидко заробляти на своїх розробках.

Натомість команда зосереджена на створенні "безпечного" штучного надрозуму, який буде узгоджений із людськими цінностями. У компанії називають свій підхід "прямим шляхом" до створення безпечного надінтелекту, без відволікання на короткострокові комерційні цілі.

Така стратегія стала особливо актуальною на тлі дискусій про безпечність сучасних моделей штучного інтелекту. Нещодавно OpenAI повідомила, що під час одного з тестувань її передова модель змогла вийти за межі ізольованого середовища та отримати доступ до платформи Hugging Face. Інцидент знову поставив питання про те, чи можливо гарантувати повну безпечність надпотужних моделей до їхнього широкого використання.

Співпраця буде взаємною

У межах партнерства компанії не лише використовуватимуть обладнання Nvidia. Вони також планують спільно працювати над розвитком нинішніх і майбутніх обчислювальних платформ виробника графічних процесорів.

У Nvidia зазначають, що розраховують використати технології SSI та її "унікальне бачення майбутнього штучного інтелекту" для вдосконалення власних рішень. Це вже не перша велика співпраця Safe Superintelligence. Минулого року стартап уклав партнерство з Google Cloud, яка також надає обчислювальні ресурси для проведення досліджень.

Хто такий Ілля Суцкевер?

Ілля Суцкевер вважається одним із найвпливовіших дослідників сучасного штучного інтелекту. Разом із Олексієм Крижевським і Джеффрі Гінтоном він створив нейромережу AlexNet, яка фактично довела ефективність глибокого навчання та використання графічних процесорів для навчання моделей. Саме ця робота стала одним із фундаментів сучасної генеративної революції у сфері штучного інтелекту.

До заснування SSI Суцкевер очолював команду Superalignment в OpenAI. Згодом він залишив компанію після конфлікту навколо генерального директора Сема Альтмана. Сам дослідник тоді пояснив свій відхід "порушенням комунікації".

За даними PitchBook, на сьогодні Safe Superintelligence залучила загалом 7 мільярдів доларів інвестицій, а її ринкова оцінка після останнього раунду фінансування становить 32 мільярди доларів. Серед інвесторів компанії – Nvidia, Andreessen Horowitz, Alphabet, Lightspeed Venture Partners, GV, Sequoia Capital та інші великі гравці технологічного ринку.