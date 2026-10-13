АТБ восстановил работу своего сайта

Сеть супермаркетов АТБ возобновила работу интернет-магазина после хакерской атаки, произошедшей 5 октября. Покупатели снова могут заказывать товары на сайте и в приложении, но остальные сервисы компании пока восстанавливаются.

Что известно о возобновлении работы?

Пресс-служба АТБ сообщила, что интернет-магазин снова доступен. Заказать товары можно на сайте и в приложении, а получить их – самовывозом или с доставкой. Компания принесла извинения за временные неудобства и сбои. Специалисты продолжают работать над восстановлением остальных сервисов.

Интернет-магазин АТБ снова работает. Приносим извинения за временные неудобства и сбои в работе. Наши специалисты прилагают все усилия, чтобы восстановить работу остальных сервисов в ближайшее время,

– прокомментировала пресс-служба АТБ.

Как произошла атака

5 октября на официальном сайте АТБ появилось сообщение от неизвестных лиц. Они писали, что получили доступ ко всей базе данных сайта. За молчание злоумышленники требовали 400 тысяч долларов в течение двух часов и разместили на странице таймер. Они также угрожали опубликовать информацию в открытом доступе, если компания не заплатит, и допускали расчет в биткоинах.

Требования хакеров / Скриншот INSIDER UA

Авторы атаки пишут на русском языке. Они утверждают, что похитили:

– 7,9 миллиона наборов данных клиентов (телефоны, электронные адреса, имена, адреса и хэши паролей);

– 127 265 наборов данных сотрудников, в том числе паспортные данные;

– информацию о 11,48 миллионах заказов;

– регистрационные данные 50 300 поставщиков;

– данные учетных записей и исходный код GitLab.

Кроме того, злоумышленники заявляли, что уничтожили резервные копии данных, поэтому восстановление системы якобы было невозможно.

Что ответила компания

Пресс-секретарь АТБ Сергей Демченко подтвердил, что атака имела место, но опроверг утечку.

Действительно, была хакерская атака на ресурсы компании, но никакие данные не были затронуты, так как на ресурсах нет персональных данных. Опасности нет,

– заявил он в комментарии РБК.

"24 Канал" подтверждает, что после авторизации на восстановленном сайте клиентам доступны все их данные, ранее внесенные в базу. Кроме того, история покупок также сохранилась. Это означает, что хакерам все-таки не удалось уничтожить резервные копии.