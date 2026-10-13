Що відомо про відновлення?

Пресслужба АТБ повідомила, що інтернет-магазин знову доступний. Замовити товари можна на сайті й у додатку, а отримати їх самовивозом або доставкою. Компанія перепросила за тимчасові незручності та збої. Фахівці продовжують працювати над відновленням решти сервісів.

Інтернет-магазин АТБ знову працює. Перепрошуємо за тимчасові незручності та збої в роботі. Наші спеціалісти докладають усіх зусиль, щоб відновити роботу інших сервісів найближчим часом,

– прокоментувала пресслужба АТБ.

Як відбулася атака

5 жовтня на офіційному сайті АТБ з'явилося повідомлення від невідомих людей. Вони писали, що отримали доступ до всієї бази даних сайту. За мовчання зловмисники вимагали 400 тисяч доларів протягом двох годин і розмістили на сторінці таймер. Вони також погрожували опублікувати інформацію у відкритому доступі, якщо компанія не заплатить, і допускали розрахунок у біткойнах.

Вимоги хакерів / Скриншот INSIDER UA

Автори атаки пишуть російською мовою. Вони стверджують, що викрали:

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

– 7,9 мільйона наборів даних клієнтів (телефони, електронні пошти, імена, адреси та хеші паролів);

– 127 265 наборів даних працівників, серед яких паспортні дані;

– інформацію про 11,48 мільйона замовлень;

– реєстраційні дані 50 300 постачальників;

– дані облікових записів і початковий код GitLab.

Крім того, зловмисники заявляли, що знищили резервні копії даних, тож відновлення системи нібито було неможливим.

Що відповіла компанія

Прессекретар АТБ Сергій Демченко підтвердив, що атака була, але заперечив витік.

Дійсно, була хакерська атака на ресурси компанії, але жодних даних не зачепили, бо на ресурсах немає персональних даних. Небезпеки не існує,

– заявив він у коментарі РБК.

24 Канал підтверджує, що після авторизації на відновленому сайті клієнтам доступні всі їхні дані, раніше введені в базу. Крім того, історія покупок також залишилася. Це означає, що хакерам таки не вдалося знищити бекапи.