Создана новая флеш-память, которая в миллион раз быстрее вашего USB

В Китае создали новую флеш-память, которая способна работать в миллион раз быстрее, чем привычные USB-накопители. Разработка шанхайских ученых обещает перевернуть представление о скорости доступа к данным и стать новым этапом в развитии энергонезависимой памяти.

Что известно

Команда из Университета Фудань создала устройство нового поколения, которое обеспечивает скорость доступа к данным на уровне 400 пикосекунд (0,4 наносекунды). Это эквивалентно 25 миллиардам операций в секунду. Новинку назвали Poxiao, а технологию, которая лежит в ее основе, – PoX, сообщает 24 Канал со ссылкой на China Daily.

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PoX уже признана самым быстрым на сегодня полупроводниковым накопителем. Ведущий исследователь проекта Чжоу Пэн отмечает, что устройство выполняет миллиард операций за мгновение, тогда как обычная USB-флешка – только тысячу. Предыдущий рекорд в этой сфере составлял 2 миллиона.

Стоит отметить, что в публикации ученых не уточняется, какая именно версия USB была взята для сравнения.

Современная флэш-память, как и другие энергонезависимые типы накопителей, может хранить данные без питания и отличается низким энергопотреблением. Однако по скорости доступа она существенно уступает энергозависимым типам памяти, например SRAM или DRAM, которые работают быстрее, но теряют данные при отключении питания. Команда из Фуданя смогла преодолеть это ограничение, предложив новую архитектуру энергонезависимой памяти.

В основе технологии – использование "двумерной зонной структуры Дирака" и свойства "баллистического транспорта". Модулируя гауссовую длину двумерного канала, исследователи достигли того, что они описали как "суперинжекция" заряда канала в слой памяти.

В отличие от классического процесса инжекции, который имеет ограничение скорости, суперинжекция лишена этого барьера. Как пояснил участник проекта Лю Чунсен, именно эта двумерная суперинжекция позволила приблизить скорость работы памяти к ее теоретическому максимуму, тем самым расширив границы современных технологий хранения.

Ожидается, что эта разработка будет иметь весомые последствия в сферах, которые требуют сверхбыстрых вычислений – в частности в больших ИИ-моделях. Экономичность и возможность масштабирования PoX-памяти делают ее идеальным кандидатом для широкого внедрения в индустрии технологий.

По словам Чжоу Пэна, эта технология не только изменит глобальную картину в сфере хранения данных, но и станет мощным толчком к модернизации промышленности, откроет новые сценарии использования и усилит позиции Китая как технологического лидера.