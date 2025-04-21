Що відомо

Команда з Університету Фудань створила пристрій нового покоління, який забезпечує швидкість доступу до даних на рівні 400 пікосекунд (0,4 наносекунди). Це еквівалентно 25 мільярдам операцій за секунду. Новинку назвали Poxiao, а технологію, яка лежить в її основі, – PoX, повідомляє 24 Канал з посиланням на China Daily.

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PoX уже визнана найшвидшим на сьогодні напівпровідниковим накопичувачем. Провідний дослідник проєкту Чжоу Пен зазначає, що пристрій виконує мільярд операцій за мить, тоді як звичайна USB-флешка – лише тисячу. Попередній рекорд у цій сфері становив 2 мільйони.

Варто зазначити, що в публікації вчених не уточнюється, яка саме версія USB була взята для порівняння.

Сучасна флеш-пам’ять, як і інші енергонезалежні типи накопичувачів, може зберігати дані без живлення й вирізняється низьким енергоспоживанням. Однак за швидкістю доступу вона суттєво поступається енергозалежним типам пам’яті, як-от SRAM або DRAM, які працюють швидше, але втрачають дані при вимкненні живлення. Команда з Фуданя змогла подолати це обмеження, запропонувавши нову архітектуру енергонезалежної пам’яті.

В основі технології – використання "двовимірної зонної структури Дірака" та властивості "балістичного транспорту". Модулюючи гауссову довжину двовимірного каналу, дослідники досягли того, що вони описали як "суперінжекція" заряду каналу в шар пам'яті.

На відміну від класичного процесу інжекції, який має обмеження швидкості, суперінжекція позбавлена цього бар’єра. Як пояснив учасник проєкту Лю Чунсен, саме ця двовимірна суперінжекція дозволила наблизити швидкість роботи пам’яті до її теоретичного максимуму, тим самим розширивши межі сучасних технологій зберігання.

Очікується, що ця розробка матиме вагомі наслідки у сферах, які вимагають надшвидких обчислень – зокрема у великих ШІ-моделях. Економічність і можливість масштабування PoX-пам’яті роблять її ідеальним кандидатом для широкого впровадження в індустрії технологій.

За словами Чжоу Пена, ця технологія не лише змінить глобальну картину у сфері зберігання даних, а й стане потужним поштовхом до модернізації промисловості, відкриє нові сценарії використання та посилить позиції Китаю як технологічного лідера.