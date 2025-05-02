Астрономы нашли самую холодную планету из всех, которые находили вне Солнечной системы

Астрономы зафиксировали самую холодную из известных экзопланет – WD 1856+534 b. Она вращается вокруг мертвой звезды и была обнаружена благодаря телескопу Джеймса Уэбба. Это открытие меняет наше представление об экстремальных условиях существования планет в космосе.

Очень холодно

Астрономы зафиксировали самую холодную из известных экзопланет – она вращается вокруг белого карлика. Обнаружение планеты стало возможным благодаря ее слабому, но собственному тепловому излучению, которое зафиксировал космический телескоп Джеймса Уэбба. Это подтверждает не только ее существование, но и тот факт, что она каким-то образом пережила последние этапы смерти своей звезды, сообщает 24 Канал со ссылкой на arXiv.

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Речь идет об объекте, впервые обнаруженном еще в 2020 году. Он имеет размер Юпитера, но примерно в шесть раз тяжелее. Средняя температура описанной планеты составляет -87 градусов по Цельсию, что делает ее самой холодной экзопланетой, которую удалось непосредственно зафиксировать по собственному излучению.

Планета вращается вокруг остатков бывшей звезды. Именно благодаря малой яркости белого карлика телескоп JWST смог увидеть планету, ведь обычно звездный свет заглушает любое слабое планетарное сияние.

Ученая Мэри Энн Лимбах из Университета Мичигана, которая участвовала в исследовании, говорит, что WD 1856+534 b вращается на очень малом расстоянии от своей звезды – всего 0,02 астрономической единицы. Это ближе, чем Меркурий к Солнцу, и является так называемой "запретной зоной", где планеты обычно не выживают после превращения звезды в красного гиганта и раздувания ее внешних слоев. Однако WD 1856+534 b каким-то образом избежала уничтожения, поэтому это является прямым свидетельством того, что планеты могут мигрировать на очень близкие орбиты даже после смерти звезды.

Еще недавно самой холодной известной планетой за пределами Солнечной системы была Epsilon Indi Ab с температурой около 2 градусов по Цельсию. WD 1856+534 b значительно холоднее, занимая новую вершину в рейтинге холодных миров.

До последнего WD 1856 b ошибочно считали коричневым карликом из-за ее массивности. Но уточненные данные о массе – не более чем 5,9 массы Юпитера – и низкая температура позволили официально классифицировать объект как экзопланету. Таким образом она пополнила каталог из тысяч подобных тел, обнаруженных за последние десятилетия.

Это открытие не только расширяет границы понимания условий существования планет, но и подтверждает эффективность JWST в исследовании далеких миров, вращающихся вокруг других звезд. Даже такие холодные и малозаметные объекты могут светиться, хоть и едва уловимо.