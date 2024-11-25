Еще один крупный производитель смартфонов может интегрировать искусственный интеллект от OpenAI

Apple является первым производителем смартфонов, который интегрировал ChatGPT в свою операционную систему, то есть в сами смартфоны. Согласно слухам, еще один известный бренд ведет переговоры с OpenAI о внедрении возможностей искусственного интеллекта на базе речевой модели GPT. Самое интересное, что эта компания имеет и собственную систему ИИ, но, судя по всему, успехи с ее разработкой невелики.

GPT может появиться на устройствах Galaxy

На самом деле неизвестно, кто начал эти переговоры первым – Samsung или OpenAI. Но все выглядит так, будто южнокорейской компании это нужно значительно больше. Бренд уже несколько лет разрабатывает собственный ИИ, но о каких-то значительных успехах мы так и не услышали. Это и неудивительно, ведь для обучения нейросети нужны огромные ресурсы и соответствующие специалисты, но главное – время, которого так не хватает. Принимая во внимание конкуренцию между Samsung и Apple, производитель смартфонов Galaxy просто не может себе позволить отставание, сообщает 24 Канал со ссылкой на Wccftech.

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Большой тайной остается то, почему компания обратилась не к Google, с которой у нее уже есть многолетнее партнерство. Компании часто копируют функции друг друга и делятся опытом. Можно лишь предположить, что таким образом Samsung решила "отомстить" Google за отказ от ее чипов, поскольку уже со следующего поколения смартфоны Pixel будут иметь процессоры производства TSMC. Таким образом, каждая из компаний выбрала лучшее.

Хотя мы и раньше слышали предположения о потенциальном партнерстве между Samsung и OpenAI, но фактически первым, кто заявил об этом более серьезно, является южнокорейское издание KoreaHerald, которое в прошлую пятницу выпустило материал на эту тему. К сожалению, автор статьи говорит, что Samsung не прокомментировала отчет. Компания лишь сказала: "Мы продвигаем открытую экосистему и остаемся открытыми для сотрудничества со всеми нашими партнерами".

Samsung является ключевым игроком в экосистеме Android, поэтому и для OpenAI это партнерство, безусловно, будет очень выгодным. По крайней мере, чтобы потеснить Gemini на смартфонах Pixel и потенциально устройствах других Android-смартфонов.

Сама же Samsung, как уже упоминалось, уже имеет некоторые наработки в сфере ИИ, но ее технология не получила большого признания. Можно с уверенностью сказать, что функции искусственного интеллекта в Galaxy по крайней мере частично построены на средствах Google, поскольку даже на презентации мы видели знакомое брендирование Gemini. Но это, как представляется, не тот уровень интеграции, который мы увидели в Apple.

Следующая презентация Samsung должна состояться где-то в январе, если компания ничего не изменит в своем графике, поэтому вполне возможно, что мы узнаем больше.