Samsung тестирует три новые функции искусственного интеллекта для смартфонов Galaxy, похожие на бесплатные возможности Google Pixel. В то же время компания готовит платную подписку Galaxy AI Premium, которая может ограничить доступ к части инструментов.

Samsung разрабатывает как минимум три инструмента на основе искусственного интеллекта, которые могут появиться в оболочке One UI 9.5. Об этом стало известно благодаря утечкам из тестовых версий программного обеспечения и сообщениям профильных изданий SamMobile и Android Police.

Какие три новые ИИ-функции готовит Samsung

Первая функция называется Refine Voice Input. Это инструмент для клавиатуры Samsung, который очищает продиктованный текст от слов-паразитов, пауз, колебаний и других лишних элементов. По принципу работы он напоминает Rambler от Google, доступный на смартфонах Pixel 10 и Pixel 11.

По данным утечек, Refine Voice Input появилась в тестовой версии One UI 9.5. При этом функция перестает работать, если пользователь ограничивает Galaxy AI обработкой непосредственно на устройстве. Это может свидетельствовать об использовании облачных вычислений.

Вторая новинка – Memory, отдельное приложение Galaxy AI для хранения и систематизации информации. Оно сможет работать со скриншотами, ссылками, текстом, голосовыми заметками и материалами из других приложений.

Искусственный интеллект будет автоматически создавать заголовки и короткие описания, добавлять теги и объединять связанные материалы в тематические подборки. Также приложение сможет восстанавливать исходные ссылки на веб-страницы из скриншотов.

По функциональности Memory напоминает Pixel Screenshots от Google, доступное на смартфонах Pixel 9 и более новых моделях. Однако есть важное отличие: по информации из утечек, Samsung сначала будет отправлять сохраненные материалы в облако, а обрабатывать их непосредственно на устройстве – только при отсутствии подключения к облачному сервису.

Третья потенциальная новинка – My Custom Widget. Ее заметили в ранней сборке One UI 9.5 еще в августе. Функция позволяет создавать собственные виджеты, в частности с карточками календаря и кнопками для просмотра или распространения информации.

Впрочем, пока неизвестно, как именно будет происходить создание виджетов. В утечке нет подтверждения, что Samsung будет использовать для этого генеративный ИИ или текстовые запросы. Зато Google уже представила Create My Widget в мае и открыла бета-тестирование инструмента для смартфонов Pixel 10 и Pixel 11 в ноябре 2026 года.

Сколько будет стоить подписка на Galaxy AI Premium

Параллельно Samsung тестирует платный тариф Galaxy AI Premium. По информации SammyGuru, компания тестирует его в рамках программы раннего доступа, к которой пользователи могут присоединиться добровольно.

В программном коде приложения обнаружили упоминания о тарифе Max стоимостью 5 долларов в месяц или 48 долларов в год. Он якобы будет предусматривать в четыре раза больший лимит использования ИИ по сравнению с бесплатным уровнем, а также доступ к трем дополнительным инструментам:

Gen Video – генерация видео с помощью ИИ.

Bixby Action – расширенные возможности голосового помощника Bixby.

Daily Briefing – персонализированные ежедневные информационные сводки.

Бесплатный уровень Galaxy AI, по данным утечек, сохранит имеющиеся инструменты, но их использование может быть ограничено определенным количеством запросов.

Важно, что Samsung пока официально не анонсировала Galaxy AI Premium, а обнаруженные цены и условия подписки могут измениться до запуска.

Ранее компания заявляла, что основные функции Galaxy AI останутся бесплатными, но отдельные расширенные возможности и новые сервисы могут стать платными. Введение лимитов формально не противоречило бы этому обещанию, даже если часть привычных инструментов будет иметь ограничения на использование.

Почему Samsung может столкнуться с конкуренцией со стороны Google

Главный вызов для Samsung заключается в том, что Google уже предлагает часть подобных ИИ-инструментов без дополнительной подписки. Например, Rambler очищает голосовой ввод от слов-паразитов, а Pixel Screenshots помогает систематизировать сохраненную информацию.

Кроме того, Google сообщила о планах распространить возможности Gemini Intelligence на смартфоны серии Samsung Galaxy S26 и новейшие складные устройства компании.

Это создает потенциально неудобную ситуацию для Samsung: владельцы Galaxy могут получить доступ к бесплатным инструментам Google и в то же время столкнуться с ограничениями или платными условиями для аналогичных функций Galaxy AI. Однако пока речь идет лишь об утечках и тестировании. Samsung не подтвердила ни запуск Galaxy AI Premium, ни окончательную стоимость подписки, ни введение лимитов для бесплатных функций.