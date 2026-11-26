Samsung розробляє щонайменше три інструменти на основі штучного інтелекту, які можуть з'явитися в оболонці One UI 9.5. Про них стало відомо завдяки витокам із тестових версій програмного забезпечення та повідомленням профільних видань SamMobile і Android Police.

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Які три нові ШІ-функції готує Samsung

Перша функція називається Refine Voice Input. Це інструмент для клавіатури Samsung, який очищує надиктований текст від слів-паразитів, пауз, вагань та інших зайвих елементів. За принципом роботи він нагадує Rambler від Google, доступний на смартфонах Pixel 10 і Pixel 11.

За даними витоків, Refine Voice Input з'явилася у тестовій версії One UI 9.5. Водночас функція перестає працювати, якщо користувач обмежує Galaxy AI обробкою безпосередньо на пристрої. Це може свідчити про використання хмарних обчислень.

Друга новинка – Memory, окремий застосунок Galaxy AI для збереження та впорядкування інформації. Він зможе працювати зі скриншотами, посиланнями, текстом, голосовими нотатками та матеріалами з інших програм.

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Штучний інтелект автоматично створюватиме заголовки й короткі описи, додаватиме теги та об'єднуватиме пов'язані матеріали в тематичні добірки. Також застосунок зможе відновлювати оригінальні посилання на вебсторінки зі скриншотів.

За функціональністю Memory нагадує Pixel Screenshots від Google, який доступний на смартфонах Pixel 9 та новіших моделях. Однак є важлива відмінність: за інформацією з витоків, Samsung спочатку надсилатиме збережені матеріали в хмару, а оброблятиме їх безпосередньо на пристрої лише за відсутності підключення до хмарного сервісу.

Третя потенційна новинка – My Custom Widget. Її помітили в ранній збірці One UI 9.5 ще в серпні. Функція дозволяє створювати власні віджети, зокрема з картками календаря та кнопками для перегляду або поширення інформації.

Втім, поки невідомо, як саме відбуватиметься створення віджетів. У витоку немає підтвердження, що Samsung використовуватиме для цього генеративний ШІ або текстові запити. Натомість Google уже представила Create My Widget у травні та відкрила бета-тестування інструмента для смартфонів Pixel 10 і Pixel 11 у листопаді 2026 року.

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Скільки коштуватиме підписка Galaxy AI Premium

Паралельно Samsung тестує платний рівень Galaxy AI Premium. За інформацією SammyGuru, компанія перевіряє його в межах програми раннього доступу, до якої користувачі можуть приєднатися добровільно.

У програмному коді застосунку знайшли згадки про тариф Max вартістю 5 доларів на місяць або 48 доларів на рік. Він нібито передбачатиме вчетверо більший ліміт використання ШІ порівняно з безкоштовним рівнем, а також доступ до трьох додаткових інструментів:

Gen Video – генерація відео за допомогою ШІ.

Bixby Action – розширені можливості голосового помічника Bixby.

Daily Briefing – персоналізовані щоденні інформаційні зведення.

Безкоштовний рівень Galaxy AI, за даними витоків, збереже наявні інструменти, але їх використання можуть обмежити певною кількістю запитів.

Важливо, що Samsung поки офіційно не оголосила Galaxy AI Premium, а виявлені ціни та умови підписки можуть змінитися до запуску.

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Раніше компанія заявляла, що основні функції Galaxy AI залишатимуться безкоштовними, але окремі розширені можливості та нові сервіси можуть стати платними. Запровадження лімітів формально не суперечило б цій обіцянці, навіть якщо частина звичних інструментів матиме обмеження на використання.

Чому Samsung може зіткнутися з конкуренцією Google

Головний виклик для Samsung полягає в тому, що Google уже пропонує частину подібних ШІ-інструментів без додаткової підписки. Наприклад, Rambler очищує голосове введення від слів-паразитів, а Pixel Screenshots допомагає впорядковувати збережену інформацію.

Крім того, Google повідомила про плани поширити можливості Gemini Intelligence на смартфони серії Samsung Galaxy S26 та новітні складані пристрої компанії.

Це створює потенційно незручну ситуацію для Samsung: власники Galaxy можуть отримати доступ до безкоштовних інструментів Google і водночас побачити обмеження або платні умови для аналогічних функцій Galaxy AI. Однак поки що йдеться лише про витоки та тестування. Samsung не підтвердила ані запуск Galaxy AI Premium, ані остаточну вартість підписки, ані запровадження лімітів для безкоштовних функцій.