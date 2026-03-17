Samsung официально представила бюджетный смартфон с рекордно большой батареей

Samsung представила бюджетный смартфон Galaxy M17e 5G в Индии. Модель получила большой аккумулятор на 6000 мА-ч, камеру на 50 МП, поддержку 5G и длительную программную поддержку, оставаясь в доступном ценовом сегменте.

Компания Samsung официально анонсировала Samsung Galaxy M17e 5G, который фактически является переименованной версией Samsung Galaxy A07 5G, представленного ранее. Новинка дебютировала на индийском рынке как доступное устройство с поддержкой сетей пятого поколения. Об этом пишет GSMarena.

Какие характеристики получил новый бюджетный смартфон?

Смартфон работает на процессоре MediaTek Dimensity 6300. Покупателям предлагают конфигурации с до 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ внутреннего хранилища. Предусмотрен слот для карт microSD, что позволяет расширить память.

На передней панели установлен 6,7-дюймовый LCD-экран с разрешением HD+ и частотой обновления до 120 Гц. Дисплей имеет вырез в форме капли для фронтальной камеры на 8 МП и довольно широкие рамки. Корпус защищен по стандарту IP54 и имеет толщину 8,2 мм.

Основная камера двойная: главный сенсор на 50 МП дополнен 2-мегапиксельным датчиком глубины для портретных снимков.

Как пишет Sammobile, одной из ключевых особенностей устройства стала батарея емкостью 6000 мА-ч, которая поддерживает быструю проводную зарядку мощностью 25 Вт. Смартфон работает под управлением Android 16 с оболочкой One UI 8.0 и, по заявлению компании, будет получать обновления системы и безопасности в течение шести лет.

Среди других возможностей – боковой сканер отпечатков пальцев, поддержка двух SIM-карт, разъем 3,5 мм для наушников, Wi-Fi, Bluetooth 5.3, GPS и порт USB Type-C.

Galaxy M17e 5G доступен в цветах Blitz Blue и Vibe Violet. Базовая версия с 4 ГБ оперативной памяти стоит 12 999 индийских рупий (примерно 6 200–6 400 грн), а вариант с 6 ГБ ОЗУ – 14 499 рупий (около 6 900–7 100 грн).