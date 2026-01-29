Утечка информации о Samsung Galaxy S26 приносит несколько плохих новостей, но и одну очень хорошую
- Samsung Galaxy S26 серьезно пересматривает цены из-за роста стоимости компонентов, в частности флэш-памяти, с моделями, стартующих с 256 ГБ памяти.
- Galaxy S26 Ultra будет дешевле на старте по сравнению с предшественником, тогда как бесплатные апгрейды памяти при предзаказах отменяются.
Утечки указывают на существенный пересмотр цен в новой серии Samsung Galaxy S26. Большинство моделей станут дороже, но флагман Ultra может пойти против тренда и наоборот подешеветь. Изменения коснутся не только стоимости, но и конфигураций памяти и подхода к предзаказам.
Почему Samsung меняет цены у Galaxy S26?
По информации инсайдеров и данным европейских ритейлеров, Samsung готовит заметную корректировку цен в серии Galaxy S26. Основная причина выглядит прагматичной – рост себестоимости компонентов. Оперативная память и флэш-память снова дорожают, поэтому производители смартфонов имеют все меньше пространства для маневра и не могут компенсировать эти расходы без повышения ценников, пишет Gizmochina.
Один из ключевых шагов Samsung – полный отказ от накопителя на 128 гигабайт. Все модели Galaxy S26 будут стартовать с 256 гигабайт встроенной памяти. Формально это выглядит как апгрейд для пользователей, но фактически позволяет компании легче обосновать более высокую стартовую цену.
В Швеции базовый Galaxy S26 с 256 гигабайтами оценивают в 11 990 шведских крон, что примерно соответствует 1 135 евро. Для сравнения, Galaxy S25 с таким же объемом памяти стоил 10 990 крон. Разница почти 95 евро за год, а если сравнивать с прошлогодней базовой версией на 128 гигабайт, подорожание приближается к 200 евро. Версия на 512 гигабайт обойдется уже в 13 990 крон, и доплата за память становится ощутимой.
Модель Galaxy S26+ выглядит менее однозначно. Базовая конфигурация на 256 гигабайт сохраняет цену предшественника – 14 490 крон. В то же время версия на 512 гигабайт дорожает резко и стоит 16 990 крон. Это более чем на 230 евро больше, чем аналогичная модель в прошлом году, что четко показывает, насколько подорожала флэш-память.
Больших изменений в дизайне не ожидается / Рендер OnLeaks
Модель Ultra становится дешевле
Самая интересная ситуация сложилась с Galaxy S26 Ultra. Samsung, похоже, решила сделать флагман более привлекательным на старте, пишет WinFuture.
- Версия на 256 гигабайт в Швеции оценивается в 16 990 крон, что ниже цены Galaxy S25 Ultra.
- Конфигурация на 512 гигабайт также немного дешевле.
- Вариант на 1 терабайт остается без изменений.
Это выглядит как попытка удержать Ultra конкурентным в премиум-сегменте, даже если компании приходится частично брать расходы на себя.
Предзаказ по-новому
Отдельно стоит отметить еще одно изменение – Samsung, предположительно, отказывается от привычной практики бесплатных апгрейдов памяти во время предзаказов. При нынешних ценах на компоненты такие акции становятся слишком дорогими и ограничивают гибкость ценообразования.
Что мы знаем о других характеристиках?
С точки зрения характеристик, революции не ожидается:
- Galaxy S26 должен получить 6,3-дюймовый AMOLED-дисплей поколения M14 с адаптивной частотой обновления до 120 герц, тогда как S26+ может оснащаться 6,7-дюймовой панелью с разрешением 2K.
- Защита IP68, стекло Gorilla Glass Victus 2 и поддержка Qi2 сохранятся.
- Процессором, в зависимости от региона, станет Exynos 2600 или Snapdragon 8 Elite Gen 5.
Анонс серии ожидается 25 февраля 2026 года, старт предзаказов – на следующий день, а начало продаж запланировано на 11 марта.