Утечка информации о Samsung Galaxy S26 приносит несколько плохих новостей, но и одну очень хорошую

Утечки указывают на существенный пересмотр цен в новой серии Samsung Galaxy S26. Большинство моделей станут дороже, но флагман Ultra может пойти против тренда и наоборот подешеветь. Изменения коснутся не только стоимости, но и конфигураций памяти и подхода к предзаказам.

Почему Samsung меняет цены у Galaxy S26?

По информации инсайдеров и данным европейских ритейлеров, Samsung готовит заметную корректировку цен в серии Galaxy S26. Основная причина выглядит прагматичной – рост себестоимости компонентов. Оперативная память и флэш-память снова дорожают, поэтому производители смартфонов имеют все меньше пространства для маневра и не могут компенсировать эти расходы без повышения ценников, пишет Gizmochina.

Один из ключевых шагов Samsung – полный отказ от накопителя на 128 гигабайт. Все модели Galaxy S26 будут стартовать с 256 гигабайт встроенной памяти. Формально это выглядит как апгрейд для пользователей, но фактически позволяет компании легче обосновать более высокую стартовую цену.

В Швеции базовый Galaxy S26 с 256 гигабайтами оценивают в 11 990 шведских крон, что примерно соответствует 1 135 евро. Для сравнения, Galaxy S25 с таким же объемом памяти стоил 10 990 крон. Разница почти 95 евро за год, а если сравнивать с прошлогодней базовой версией на 128 гигабайт, подорожание приближается к 200 евро. Версия на 512 гигабайт обойдется уже в 13 990 крон, и доплата за память становится ощутимой.

Модель Galaxy S26+ выглядит менее однозначно. Базовая конфигурация на 256 гигабайт сохраняет цену предшественника – 14 490 крон. В то же время версия на 512 гигабайт дорожает резко и стоит 16 990 крон. Это более чем на 230 евро больше, чем аналогичная модель в прошлом году, что четко показывает, насколько подорожала флэш-память.



Больших изменений в дизайне не ожидается / Рендер OnLeaks

Модель Ultra становится дешевле

Самая интересная ситуация сложилась с Galaxy S26 Ultra. Samsung, похоже, решила сделать флагман более привлекательным на старте, пишет WinFuture.

Версия на 256 гигабайт в Швеции оценивается в 16 990 крон, что ниже цены Galaxy S25 Ultra.

Конфигурация на 512 гигабайт также немного дешевле.

Вариант на 1 терабайт остается без изменений.

Это выглядит как попытка удержать Ultra конкурентным в премиум-сегменте, даже если компании приходится частично брать расходы на себя.

Предзаказ по-новому

Отдельно стоит отметить еще одно изменение – Samsung, предположительно, отказывается от привычной практики бесплатных апгрейдов памяти во время предзаказов. При нынешних ценах на компоненты такие акции становятся слишком дорогими и ограничивают гибкость ценообразования.

Что мы знаем о других характеристиках?

С точки зрения характеристик, революции не ожидается:

Galaxy S26 должен получить 6,3-дюймовый AMOLED-дисплей поколения M14 с адаптивной частотой обновления до 120 герц, тогда как S26+ может оснащаться 6,7-дюймовой панелью с разрешением 2K.

Защита IP68, стекло Gorilla Glass Victus 2 и поддержка Qi2 сохранятся.

Процессором, в зависимости от региона, станет Exynos 2600 или Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Анонс серии ожидается 25 февраля 2026 года, старт предзаказов – на следующий день, а начало продаж запланировано на 11 марта.