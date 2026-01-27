Чем отличается Galaxy Flip7 Olympic Edition?

Специальная версия Galaxy Flip7 создана как персональный цифровой инструмент для олимпийцев и паралимпийцев, которые будут выступать на зимних Играх в Милане и Кортина-д'Ампеццо с 4 по 22 февраля 2026 года. В общем Samsung передаст почти 3 800 смартфонов спортсменам из примерно 90 стран, что автоматически делает эту модель одной из самых редких в серии Galaxy, пишет SamMobile.

Смартфон Galaxy Flip7 Olympic Edition визуально уникален. Задняя панель получила фирменный синий цвет, который в Samsung связывают со стилистикой Милан-Кортины 2026 и итальянской голубизной. Металлическая рамка, шарнир и окантовки камер выполнены в золотом цвете – символе стремления к победе и подиумным результатам. В комплекте идет прозрачный магнитный чехол с синим кольцом и золотыми лавровыми венками, отсылающими к классическим олимпийским мотивам.



Samsung Galaxy Flip7 Olympic Edition / Фото Samsung

Кроме дизайна, смартфон получил специальное программное наполнение. На устройстве предварительно установлены эксклюзивные обои, созданные специально для Милан-Кортины 2026, а также набор приложений и сервисов для повседневной жизни в Олимпийской деревне и во время соревнований. Среди них – Galaxy Athlete Card для цифрового обмена профилями между спортсменами, Athlete365 с поддержкой физического и ментального состояния, официальное приложение Olympic Games, IOC Hotline и PinQuest.

Samsung также интегрировала Athlete365 в функцию Now Brief, чтобы спортсмены могли быстро получать важную информацию непосредственно на внешнем экране FlexWindow. Для удобства связи каждый Galaxy Flip7 Olympic Edition поставляется с eSIM, включающий 100 гигабайт мобильного интернета пятого поколения, отмечает компания Samsung на своем сайте.



Samsung Galaxy Flip7 Olympic Edition / Фото Samsung

Функционально смартфон соответствует флагманскому уровню серии Flip. Он оснащен двойной основной камерой с широкоугольным модулем на 50 мегапикселей и ультраширокоугольным на 12 мегапикселей, поддерживает инструменты Galaxy AI для редактирования фото, перевод в реальном времени без подключения к сети и режим двойной записи для одновременной съемки на фронтальную и основную камеры. Отдельный акцент сделан на возможности фиксировать победные селфи непосредственно с подиума – эта функция впервые появилась на Олимпиаде в Париже 2024 года и теперь будет расширена, в том числе и на командные виды спорта.



Samsung Galaxy Flip7 Olympic Edition / Фото Samsung

Распространение Galaxy Flip7 Olympic Edition стартует 30 января в Олимпийских поселках шести городов, пишет GSMArena. Для обычных покупателей эта версия официально не будет продаваться, поэтому после Игр смартфоны традиционно могут появиться только на вторичном рынке.