Обнародованы детальные характеристики Samsung Galaxy S26 Ultra, который выйдет в январе

Samsung готовится к выпуску Galaxy S26 Ultra, флагмана 2026 года, который попытается стать новым эталоном в мире смартфонов. Последние утечки информации от инсайдеров раскрывают ключевые характеристики устройства, включая обновления камер и производительности.

Galaxy S26 Ultra: что нового во флагмане Samsung

Samsung Galaxy S26 Ultra, по данным инсайдеров, получит ряд значительных обновлений. Они будут касаться как дизайна, так и технических характеристик, пишет 24 Канал со ссылкой на Wccftech.

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Дизайн и дисплей

Galaxy S26 Ultra будет иметь 6,9-дюймовый Dynamic LTPO AMOLED 2X дисплей с разрешением QHD+ и минимальными рамками, что обеспечит более высокий процент соотношения экрана к корпусу.

Толщина корпуса может уменьшиться до 8,1 миллиметра или даже меньше, что сделает устройство одним из самых тонких в своем классе.

Также сообщается об отказе от громоздких колец вокруг камер для более элегантного вида.

Камеры

Основная камера останется на уровне 200 мегапикселей (ISOCELL HP2), но теперь с улучшенным объективом для лучшей четкости и работы в условиях низкого освещения.

Ультраширокий объектив и перископический телеобъектив с 5-кратным оптическим зумом будут иметь по 50 мегапикселей.

Важным обновлением станет 3-кратный телеобъектив, который получит 12 мегапикселей вместо предыдущих 10 мегапикселей, что обещает лучшее качество снимков с приближением.

Также ожидается новая система лазерного автофокуса и улучшенный движок обработки изображений ProVisual Engine.

Производительность

Смартфон оснастят новейшим процессором Snapdragon 8 Elite Gen 2 , изготовленным по 3-нанометровому техпроцессу, что обеспечит более высокую скорость и энергоэффективность.

, изготовленным по 3-нанометровому техпроцессу, что обеспечит более высокую скорость и энергоэффективность. Все варианты постоянной памяти (256 гигабайт, 512 гигабайт и 1 терабайт) будут сочетаться с только одним вариантом оперативной памяти – 16 гигабайт . Это нужно для обеспечения безупречной многозадачности и работы искусственного интеллекта одинаково на всех флагманских устройствах.

. Это нужно для обеспечения безупречной многозадачности и работы искусственного интеллекта одинаково на всех флагманских устройствах. Для охлаждения будет использоваться увеличенная испарительная камера, что поможет избежать перегрева во время интенсивного использования.

Аккумулятор и зарядка

Емкость батареи останется на уровне 5000 миллиампер-часов , хотя есть предположения о возможных оптимизациях для повышения автономности.

, хотя есть предположения о возможных оптимизациях для повышения автономности. Некоторые источники упоминают о тестировании батарей с емкостью до 5500 миллиампер-часов, но это еще не подтверждено.

Быстрая зарядка может получить улучшения, хотя точные параметры пока неизвестны.

Дополнительные особенности

Устройство будет поддерживать S Pen (без Bluetooth), будет иметь защиту по стандарту IP68 и будет работать на Android 16 с оболочкой One UI 8.0. Ожидаются также новые цвета корпуса, такие как Titanium Black, Gray, Violet и Yellow.

Galaxy S26 Ultra, вероятно, станет эволюционным шагом вперед, а не революцией, сохраняя знакомый дизайн, но добавляя важные технические усовершенствования. Более тонкий корпус и улучшенные камеры могут сделать его серьезным конкурентом для других флагманов 2026 года.

Точная дата запуска всей серии еще неизвестна, но обычно компания выпускает свои флагманы в январе.