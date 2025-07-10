Обнародованы детальные характеристики Samsung Galaxy S26 Ultra, который выйдет в январе
- Samsung Galaxy S26 Ultra получит 6,9-дюймовый Dynamic LTPO AMOLED 2X дисплей, улучшенные камеры и новейший процессор Snapdragon 8 Elite Gen 2.
- Смартфон будет иметь 16 ГБ оперативной памяти, поддержку S Pen, защиту IP68 и будет работать на Android 16 с One UI 8.0.
- Емкость батареи останется 5000 мАч, с возможными оптимизациями для автономности.
- Точная дата запуска еще неизвестна, но ожидается в январе 2026 года.
Samsung готовится к выпуску Galaxy S26 Ultra, флагмана 2026 года, который попытается стать новым эталоном в мире смартфонов. Последние утечки информации от инсайдеров раскрывают ключевые характеристики устройства, включая обновления камер и производительности.
Galaxy S26 Ultra: что нового во флагмане Samsung
Samsung Galaxy S26 Ultra, по данным инсайдеров, получит ряд значительных обновлений. Они будут касаться как дизайна, так и технических характеристик, пишет 24 Канал со ссылкой на Wccftech.
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Дизайн и дисплей
- Galaxy S26 Ultra будет иметь 6,9-дюймовый Dynamic LTPO AMOLED 2X дисплей с разрешением QHD+ и минимальными рамками, что обеспечит более высокий процент соотношения экрана к корпусу.
- Толщина корпуса может уменьшиться до 8,1 миллиметра или даже меньше, что сделает устройство одним из самых тонких в своем классе.
- Также сообщается об отказе от громоздких колец вокруг камер для более элегантного вида.
Камеры
- Основная камера останется на уровне 200 мегапикселей (ISOCELL HP2), но теперь с улучшенным объективом для лучшей четкости и работы в условиях низкого освещения.
- Ультраширокий объектив и перископический телеобъектив с 5-кратным оптическим зумом будут иметь по 50 мегапикселей.
- Важным обновлением станет 3-кратный телеобъектив, который получит 12 мегапикселей вместо предыдущих 10 мегапикселей, что обещает лучшее качество снимков с приближением.
- Также ожидается новая система лазерного автофокуса и улучшенный движок обработки изображений ProVisual Engine.
Производительность
- Смартфон оснастят новейшим процессором Snapdragon 8 Elite Gen 2, изготовленным по 3-нанометровому техпроцессу, что обеспечит более высокую скорость и энергоэффективность.
- Все варианты постоянной памяти (256 гигабайт, 512 гигабайт и 1 терабайт) будут сочетаться с только одним вариантом оперативной памяти – 16 гигабайт. Это нужно для обеспечения безупречной многозадачности и работы искусственного интеллекта одинаково на всех флагманских устройствах.
- Для охлаждения будет использоваться увеличенная испарительная камера, что поможет избежать перегрева во время интенсивного использования.
Аккумулятор и зарядка
- Емкость батареи останется на уровне 5000 миллиампер-часов, хотя есть предположения о возможных оптимизациях для повышения автономности.
- Некоторые источники упоминают о тестировании батарей с емкостью до 5500 миллиампер-часов, но это еще не подтверждено.
- Быстрая зарядка может получить улучшения, хотя точные параметры пока неизвестны.
Дополнительные особенности
Устройство будет поддерживать S Pen (без Bluetooth), будет иметь защиту по стандарту IP68 и будет работать на Android 16 с оболочкой One UI 8.0. Ожидаются также новые цвета корпуса, такие как Titanium Black, Gray, Violet и Yellow.
Galaxy S26 Ultra, вероятно, станет эволюционным шагом вперед, а не революцией, сохраняя знакомый дизайн, но добавляя важные технические усовершенствования. Более тонкий корпус и улучшенные камеры могут сделать его серьезным конкурентом для других флагманов 2026 года.
Точная дата запуска всей серии еще неизвестна, но обычно компания выпускает свои флагманы в январе.