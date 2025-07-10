Galaxy S26 Ultra: що нового у флагмані Samsung
Samsung Galaxy S26 Ultra, за даними інсайдерів, отримає низку значних оновлень. Вони стосуватимуться як дизайну, так і технічних характеристик, пише 24 Канал з посиланням на Wccftech.
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Дизайн і дисплей
- Galaxy S26 Ultra матиме 6,9-дюймовий Dynamic LTPO AMOLED 2X дисплей із роздільною здатністю QHD+ і мінімальними рамками, що забезпечить вищий відсоток співвідношення екрана до корпусу.
- Товщина корпусу може зменшитися до 8,1 міліметра або навіть менше, що зробить пристрій одним із найтонших у своєму класі.
- Також повідомляється про відмову від громіздких кілець навколо камер для більш елегантного вигляду.
Камери
- Основна камера залишиться на рівні 200 мегапікселів (ISOCELL HP2), але тепер з покращеним об’єктивом для кращої чіткості та роботи в умовах низького освітлення.
- Ультраширокий об’єктив і перископічний телеоб’єктив із 5-кратним оптичним зумом матимуть по 50 мегапікселів.
- Важливим оновленням стане 3-кратний телеоб’єктив, який отримає 12 мегапікселів замість попередніх 10 мегапікселів, що обіцяє кращу якість знімків із наближенням.
- Також очікується нова система лазерного автофокусу та покращений рушій обробки зображень ProVisual Engine.
Продуктивність
- Смартфон оснастять новітнім процесором Snapdragon 8 Elite Gen 2, виготовленим за 3-нанометровим техпроцесом, що забезпечить вищу швидкість і енергоефективність.
- Усі варіанти постійної пам’яті (256 гігабайтів, 512 гігабайтів і 1 терабайт) поєднуватимуться з лише одним варіантом оперативної пам’яті – 16 гігабайтів. Це потрібно для забезпечення бездоганної багатозадачності та роботи штучного інтелекту однаково на всіх флагманських пристроях.
- Для охолодження використовуватиметься збільшена випарна камера, що допоможе уникнути перегріву під час інтенсивного використання.
Акумулятор і зарядка
- Ємність батареї залишиться на рівні 5000 міліампер-годин, хоча є припущення про можливі оптимізації для підвищення автономності.
- Деякі джерела згадують про тестування батарей із ємністю до 5500 міліампер-годин, але це ще не підтверджено.
- Швидка зарядка може отримати покращення, хоча точні параметри поки невідомі.
Додаткові особливості
Пристрій підтримуватиме S Pen (без Bluetooth), матиме захист за стандартом IP68 і працюватиме на Android 16 із оболонкою One UI 8.0. Очікуються також нові кольори корпусу, такі як Titanium Black, Gray, Violet і Yellow.
Galaxy S26 Ultra, ймовірно, стане еволюційним кроком вперед, а не революцією, зберігаючи знайомий дизайн, але додаючи важливі технічні вдосконалення. Тонший корпус і покращені камери можуть зробити його серйозним конкурентом для інших флагманів 2026 року.
Точна дата запуску всієї серії ще невідома, але зазвичай компанія випускає свої флагмани у січні.