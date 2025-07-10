Galaxy S26 Ultra: що нового у флагмані Samsung

Samsung Galaxy S26 Ultra, за даними інсайдерів, отримає низку значних оновлень. Вони стосуватимуться як дизайну, так і технічних характеристик, пише 24 Канал з посиланням на Wccftech.

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Дизайн і дисплей

Galaxy S26 Ultra матиме 6,9-дюймовий Dynamic LTPO AMOLED 2X дисплей із роздільною здатністю QHD+ і мінімальними рамками, що забезпечить вищий відсоток співвідношення екрана до корпусу.

Товщина корпусу може зменшитися до 8,1 міліметра або навіть менше, що зробить пристрій одним із найтонших у своєму класі.

Також повідомляється про відмову від громіздких кілець навколо камер для більш елегантного вигляду.

Камери

Основна камера залишиться на рівні 200 мегапікселів (ISOCELL HP2), але тепер з покращеним об’єктивом для кращої чіткості та роботи в умовах низького освітлення.

Ультраширокий об’єктив і перископічний телеоб’єктив із 5-кратним оптичним зумом матимуть по 50 мегапікселів.

Важливим оновленням стане 3-кратний телеоб’єктив, який отримає 12 мегапікселів замість попередніх 10 мегапікселів, що обіцяє кращу якість знімків із наближенням.

Також очікується нова система лазерного автофокусу та покращений рушій обробки зображень ProVisual Engine.

Продуктивність

Смартфон оснастять новітнім процесором Snapdragon 8 Elite Gen 2 , виготовленим за 3-нанометровим техпроцесом, що забезпечить вищу швидкість і енергоефективність.

, виготовленим за 3-нанометровим техпроцесом, що забезпечить вищу швидкість і енергоефективність. Усі варіанти постійної пам’яті (256 гігабайтів, 512 гігабайтів і 1 терабайт) поєднуватимуться з лише одним варіантом оперативної пам’яті – 16 гігабайтів . Це потрібно для забезпечення бездоганної багатозадачності та роботи штучного інтелекту однаково на всіх флагманських пристроях.

. Це потрібно для забезпечення бездоганної багатозадачності та роботи штучного інтелекту однаково на всіх флагманських пристроях. Для охолодження використовуватиметься збільшена випарна камера, що допоможе уникнути перегріву під час інтенсивного використання.

Акумулятор і зарядка

Ємність батареї залишиться на рівні 5000 міліампер-годин , хоча є припущення про можливі оптимізації для підвищення автономності.

, хоча є припущення про можливі оптимізації для підвищення автономності. Деякі джерела згадують про тестування батарей із ємністю до 5500 міліампер-годин, але це ще не підтверджено.

Швидка зарядка може отримати покращення, хоча точні параметри поки невідомі.

Додаткові особливості

Пристрій підтримуватиме S Pen (без Bluetooth), матиме захист за стандартом IP68 і працюватиме на Android 16 із оболонкою One UI 8.0. Очікуються також нові кольори корпусу, такі як Titanium Black, Gray, Violet і Yellow.

Galaxy S26 Ultra, ймовірно, стане еволюційним кроком вперед, а не революцією, зберігаючи знайомий дизайн, але додаючи важливі технічні вдосконалення. Тонший корпус і покращені камери можуть зробити його серйозним конкурентом для інших флагманів 2026 року.

Точна дата запуску всієї серії ще невідома, але зазвичай компанія випускає свої флагмани у січні.