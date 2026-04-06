Samsung может добавить новую модель смартфона в свою линейку в следующем году

Компания Samsung готовит изменения для своей основной линейки флагманских смартфонов. Вместо привычной тройки устройств, в следующем году пользователи могут увидеть расширенный модельный ряд.

Какой будет флагманская серия Galaxy S27 от Samsung?

Южнокорейский технологический гигант планирует изменить структуру серии Galaxy S, которая оставалась почти неизменной с 2020 года. Согласно планам подразделения мобильного опыта, следующего года линейка Galaxy S27 будет состоять из четырех моделей: стандартной, Plus, новой Pro и Ultra. Это решение направлено на то, чтобы предоставить потребителям более широкий выбор и эффективнее конкурировать с компанией Apple, которая уже длительное время использует систему из четырех устройств, пишет AndroidAuthority.

Новая модель с приставкой Pro место между версиями Plus и Ultra. Основная идея заключается в том, чтобы предложить пользователям большинство передовых технологий самого дорогого смартфона, но без некоторых специфических функций. В частности, модель Pro унаследует от Ultra почти все ключевые характеристики, однако останется без поддержки электронного пера S Pen. Такой подход позволит создать устройство для тех, кто стремится к максимальной производительности и лучших камер, но не нуждается в функциональности стилуса.

Одной из ключевых особенностей будущего Galaxy S27 Pro должна стать технология дисплея конфиденциальности (Privacy Display), которая уже вызвала значительный интерес в текущем поколении смартфонов. Сначала эта инновация появилась в модели Galaxy S26 Ultra, а теперь производитель планирует расширить ее использование на два топовых устройства новой серии.

Ожидается, что модель Pro также получит технологии, которые будут существенно отличать ее от базовой и Plus-версий, как это было с 200-мегапиксельной камерой в предыдущих поколениях Ultra, пишет ETNews.

Борьба с Apple и другие причины

Решение о добавлении новой модели является стратегическим шагом, а не простой заменой существующих устройств. Ранее компания экспериментировала с выпуском Galaxy S25 Edge, который был тоньше обычных смартфонов и должен был заменить версию Plus. Однако после анализа реакции потребителей от планов замены отказались, вернувшись к классической модели Plus. Теперь же Galaxy S27 Pro создается именно как дополнение к существующей системе, чтобы максимально охватить рынок.

Помимо конкуренции с Apple, за расширением линейки могут стоять и экономические факторы. Аналитики предполагают, что появление модели Pro может служить определенным буфером на случай повышения стоимости Galaxy S27 Ultra. Учитывая глобальный кризис на рынке оперативной памяти, цены на флагманские устройства продолжают расти, поэтому наличие более доступного варианта из отрасли премиум позволит сохранить лояльность покупателей.

Точные технические характеристики, такие как размер экрана, еще окончательно не определены.