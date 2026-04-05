Какой Galaxy S26 выгоднее?

В течение длительного времени на рынке господствовало мнение, что больший смартфон автоматически означает лучшее качество, однако опыт использования Samsung Galaxy S26 доказывает обратное. Переход с массивных моделей на компактное устройство ощущается неожиданно приятным и освежающим, говорят обозреватели. Смартфон настолько легкий и эргономичный, что уже через несколько минут становится понятно, насколько удобным может быть современный гаджет, пишет 24 Канал, который проанализировал отзывы первых пользователей.

Алюминиевая рамка добавляет конструкции необходимого веса, чтобы она чувствовалась дорогой и надежной, но при этом не обременяла руку. Управление одной рукой становится естественным, кнопки расположены максимально доступно, а сам аппарат легко помещается в карман, не создавая никакого дискомфорта. На фоне такого удобства версия Ultra начинает казаться громоздкой и неуклюжей.

Удобная компактность

Кроме эргономики, значительным аргументом становится дисплей. Несмотря на компактность, экран стал на 0,25 сантиметра больше предыдущей модели S25. Качество изображения остается на высоте: цвета выглядят насыщенными, детализация четкой, а черный цвет – глубоким. Благодаря частоте обновления 120 герц любое прокручивание контента выглядит чрезвычайно плавным, указано на странице смартфона на сайте Samsung.

Даже под ярким солнцем на пляже дисплей сохраняет достаточную яркость для комфортного чтения сообщений. При этом размера экрана вполне хватает для просмотра видео или другого контента. Журналист Шимул Суд пишет в своей статье для Android Authority, что смартфон не вызывает желания получить большую панель.

Одинаковый процессор

Производительность также не стала жертвой компактности. Обе модели, и базовая, и Ultra, работают на идентичном мощном процессоре Snapdragon 8 Elite Gen 5. Это означает, что меньшее устройство ничем не уступает по возможностям своему гигантскому брату. Смартфон легко справляется с рабочими заметками, электронной почтой, просмотром социальных сетей и современными играми, например Call of Duty: Mobile.

Камеры замечательные

Самым большим достижением стала работа с температурой. Ранее компактные устройства часто перегревались под нагрузкой, однако Galaxy S26 демонстрирует стабильность и остается прохладным даже во время длительной работы. Только после десяти минут непрерывной записи видео в формате 4K в районе камеры ощущается незначительное тепло, но оно никогда не становится критическим или неприятным для рук.

Система камер остается чрезвычайно надежной. Аппарат оснащен основной камерой на 50 мегапикселей, телеобъективом на 10 мегапикселей с 3-кратным оптическим приближением и сверхширокоугольным модулем на 12 мегапикселей. Фронтальная камера также имеет разрешение 12 мегапикселей.

Для большинства сценариев, например создание портретов людей, 3-кратное приближение оказывается значительно полезнее, чем 5-кратный зум в модели Ultra. Фотографии получаются четкими, с хорошей работой в сложных условиях освещения.

Искусственный интеллект одинаков для всех

Пользователи также получают полный набор функций искусственного интеллекта, включая инструмент для удаления объектов из кадра, интеллектуальные подсказки и системные оповещения, которые Samsung не делает эксклюзивными только для самой дорогой версии.

Цена

Финальным и, возможно, важнейшим фактором является экономическая целесообразность. Хотя цена базовой модели выросла на 100 долларов и теперь составляет 899 долларов 99 центов, она все еще на 400 долларов дешевле версии Ultra, которая стоит 1300 долларов.

За эту меньшую сумму покупатель получает тот же уровень программной поддержки – семь лет обновлений системы и безопасности. Кроме того, минимальный объем памяти теперь составляет 256 гигабайт вместо прежних 128 гигабайт, а емкость аккумулятора несколько увеличилась.

Выводы

Как видим, оба смартфона демонстрируют часто одинаково удобные характеристики – тот же процессор, хорошие камеры, одинаковые функции. Однако в Украине цена Galaxy S26 стартует с 46 000 гривен, а Galaxy S26 Ultra – с 65 000 гривен.

Разница ощутима. Если вам не нужен стилус, который давно потерял свою функцию удаленного управления, огромный экран, которые часто называют "лопатами", то более дешевая версия – это идеальный выбор, если вы планируете обновиться.