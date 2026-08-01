5 смарт-часов, которые можно купить вместо Samsung Galaxy Watch Ultra 2, чтобы сэкономить

Рынок носимых гаджетов в 2026 году предлагает множество интересных решений, кроме разрекламированных новинок. Выход Galaxy Watch Ultra 2 стал важным событием, однако высокая цена и специфический дизайн точно заставят многих искать более рациональные варианты. Выбор альтернативы зависит от приоритетов в материалах, функциях и автономности.

Какие часы выбрать вместо дорогого флагмана?

Презентация линейки Galaxy Watch 2026 принесла пользователям впечатляющие обновления, среди которых Galaxy Watch Ultra 2 выделяется своей прочностью, ярким экраном и новым мощным чипсетом. Однако ценник в 700 долларов заставляет многих задуматься о целесообразности такой покупки, ведь на рынке существуют модели, предлагающие аналогичные или даже лучшие возможности за меньшие деньги. 24 Канал собрал актуальные на сегодняшний день модели, которые могут стать хорошей альтернативой.

Galaxy Watch 9

Первым очевидным кандидатом в замену является базовый Galaxy Watch 9. Главный аргумент в его пользу – идентичная начинка. Оба часа работают на самом современном чипсете Snapdragon Wear Elite и имеют 2 гигабайта оперативной памяти.

Несмотря на меньшую цену (от 380 до 410 долларов в зависимости от размера), Galaxy Watch 9 предлагает почти все программные фишки старшей модели, включая One UI 9 Watch, новый индекс фитнеса и функцию Raise to Talk для команд Gemini.

Вы теряете только режим Trail Running и специфический защищенный корпус, но получаете более легкое и комфортное устройство для ежедневной носки при немного меньшей батарее.

Samsung Galaxy Watch 9 / Фото 9to5Google

Galaxy Watch Ultra 1

Для тех, кому нравится именно "брутальный" дизайн серии Ultra, отличным выбором станет оригинальный Galaxy Watch Ultra. Модель прошлых лет до сих пор выглядит современно, имеет три физических кнопки, экран диагональю 1,47 дюйма и сертификацию прочности по стандарту MIL-STD-810H.

Поскольку Samsung готовит обновление программного обеспечения к версии One UI 9 Watch и для этой модели, разница в функционале будет минимальной. При этом стоимость восстановленного устройства на площадках типа Amazon составляет около 239 долларов, а новую версию 2025 года с накопителем на 64 гигабайта можно найти за 339 долларов.

Galaxy Watch 8 Classic

Поклонники классики и физического управления вряд ли найдут что-нибудь лучшее за Galaxy Watch 8 Classic. Его главное преимущество – вращающийся физический безель. Это уникальный способ взаимодействия с интерфейсом, обеспечивающий приятный тактильный отклик и удобство навигации, чего лишена модель Ultra 2.

По цене 400 долларов пользователь получает стильные часы, которые уместно выглядят и в спортзале, и с деловым костюмом. Экран яркостью 3000 нит и аккумулятор емкостью 445 миллиампер-часов делают его полноценным конкурентом современным флагманам.

Amazfit Balance Ultra

Если на первом месте стоят материалы и автономность, стоит обратить внимание на Amazfit Balance Ultra. Эти часы изготовили из титана 5 класса и оснастили сапфировым стеклом.

Однако настоящий восторг вызывает время работы: производитель обещает до 30 дней автономности, что делает 80 часов работы Samsung просто смешными. Устройство имеет 5 физических кнопок и поддержку специфических режимов, таких как фридайвинг.

По цене 600 долларов он предлагает уникальный баланс между изысканным видом и экстремальной выносливостью.



Amazfit Balance Ultra / Amazfit

Garmin Venu 4

Замыкает пятерку Garmin Venu 4, которую традиционно считают фаворитом среди энтузиастов фитнеса. Платформа Garmin предлагает более глубокую аналитику тренировок и состояния здоровья, чем Samsung Health. Venu 4 работает до 12 дней на одном заряде и имеет встроенный светодиодный фонарик, являющийся чрезвычайно полезным инструментом в повседневной жизни.

В отличие от Samsung, Garmin использует универсальные крепления для ремешков шириной 18 или 22 миллиметра, что упрощает персонализацию устройства. По цене 550 долларов это одни из самых сбалансированных часов на рынке для тех, кто серьезно относится к спорту и активному образу жизни.

Все эти альтернативы доказывают, что рынок 2026 позволяет найти идеальный гаджет без необходимости переплачивать за бренд или избыточные функции.