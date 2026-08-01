Який годинник обрати замість дорогого флагмана?

Презентація лінійки Galaxy Watch 2026 року принесла користувачам вражаючі оновлення, серед яких Galaxy Watch Ultra 2 виділяється своєю міцністю, яскравішим екраном і новим потужним чипсетом. Проте цінник у 700 доларів змушує багатьох замислитися над доцільністю такої покупки, адже на ринку існують моделі, що пропонують аналогічні або навіть кращі можливості за менші гроші. 24 Канал зібрав актуальні на сьогоднішній день моделі, які можуть стати хорошою альтернативою.

Galaxy Watch 9

Першим очевидним кандидатом на заміну є базовий Galaxy Watch 9. Головний аргумент на його користь – ідентична начинка. Обидва годинники працюють на найсучаснішому чипсеті Snapdragon Wear Elite та мають 2 гігабайти оперативної пам'яті.

Попри значно меншу ціну (від 380 до 410 доларів залежно від розміру), Galaxy Watch 9 пропонує майже всі програмні фішки старшої моделі, включаючи One UI 9 Watch, новий індекс фітнесу та функцію Raise to Talk для команд Gemini.

Ви втрачаєте лише режим Trail Running та специфічний захищений корпус, але отримуєте легший і комфортніший пристрій для щоденного носіння при трохи меншій батареї.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Samsung Galaxy Watch 9 / Фото 9to5Google

Galaxy Watch Ultra 1

Для тих, кому подобається саме "брутальний" дизайн серії Ultra, чудовим вибором стане оригінальний Galaxy Watch Ultra. Модель минулих років досі виглядає сучасно, має три фізичні кнопки, екран діагоналлю 1,47 дюйма та сертифікацію міцності за стандартом MIL-STD-810H.

Оскільки Samsung готує оновлення програмного забезпечення до версії One UI 9 Watch і для цієї моделі, різниця у функціоналі буде мінімальною. При цьому вартість відновленого пристрою на майданчиках на кшталт Amazon становить близько 239 доларів, а нову версію 2025 року з накопичувачем на 64 гігабайти можна знайти за 339 доларів.

Galaxy Watch 8 Classic

Шанувальники класики та фізичного керування навряд чи знайдуть щось краще за Galaxy Watch 8 Classic. Його головна перевага – фізичний безель, що обертається. Це унікальний спосіб взаємодії з інтерфейсом, який забезпечує приємний тактильний відгук та зручність навігації, чого позбавлена модель Ultra 2.

За ціною 400 доларів користувач отримує стильний годинник, що доречно виглядає і в спортзалі, і з діловим костюмом. Екран яскравістю 3000 ніт та акумулятор ємністю 445 міліампер-годин роблять його повноцінним конкурентом сучасним флагманам.

Amazfit Balance Ultra

Якщо ж на першому місці стоять матеріали та автономність, варто звернути увагу на Amazfit Balance Ultra. Цей годинник виготовили з титану 5 класу та оснастили сапфіровим склом.

Проте справжній захват викликає час роботи: виробник обіцяє до 30 днів автономності, що робить 80 годин роботи Samsung просто смішними. Пристрій має 5 фізичних кнопок та підтримку специфічних режимів, як-от фридайвінг.

За ціною 600 доларів він пропонує унікальний баланс між вишуканим виглядом та екстремальною витривалістю.



Amazfit Balance Ultra / Amazfit

Garmin Venu 4

Замикає п'ятірку Garmin Venu 4, який традиційно вважають фаворитом серед ентузіастів фітнесу. Платформа Garmin пропонує глибшу аналітику тренувань та стану здоров'я, ніж Samsung Health. Venu 4 працює до 12 днів на одному заряді та має вбудований світлодіодний ліхтарик, що є надзвичайно корисним інструментом у повсякденному житті.

На відміну від Samsung, Garmin використовує універсальні кріплення для ремінців шириною 18 або 22 міліметри, що спрощує персоналізацію пристрою. За ціною 550 доларів це один із найбільш збалансованих годинників на ринку для тих, хто серйозно ставиться до спорту та активного способу життя.

Усі ці альтернативи доводять, що ринок 2026 року дозволяє знайти ідеальний гаджет без необхідності переплачувати за бренд або надлишкові функції.