Samsung готовит шесть складных смартфонов в ответ на iPhone Duo

Samsung может выпустить шесть складных смартфонов в 2027 году, в том числе Galaxy Z Fold9, Galaxy Z Flip9 и новый TriFold2. По предварительным данным, компания расширяет линейку на фоне выхода складного iPhone Duo от Apple.

Согласно утечке, Samsung планирует представить сразу шесть складных смартфонов в 2027 году. Об этом сообщает 9to5Google, на которое ссылается издание 9to5Mac. Если информация подтвердится, компания существенно расширит ассортимент устройств с гибкими дисплеями.

Какие складные смартфоны Samsung может выпустить в 2027 году?

В предварительный список вошли:

Galaxy Z Slide;

Galaxy Z TriFold2;

Galaxy Z Fold9 Ultra;

Galaxy Z Fold9 Pro;

Galaxy Z Fold9;

Galaxy Z Flip9.

Этот список охватывает несколько потенциальных форматов устройств – от традиционных смартфонов с дисплеем, складывающимся пополам, до моделей с многосекционным экраном и конструкцией в стиле слайдера.

В то же время Samsung официально не подтвердила ни количество новых моделей, ни их названия. Поэтому приведенный список следует воспринимать как предварительную информацию, а не окончательный план выпуска.

Одной из причин может быть появление iPhone Duo – первого складного смартфона Apple. По данным 9to5Mac, спрос на новинку превысил доступные объемы поставок, а сроки получения предзаказов сдвинулись на следующий год.

Еще до презентации iPhone Duo компания Samsung публично заявляла, что приветствует выход Apple на рынок складных устройств. В то же время компания подчеркивала преимущества собственных смартфонов, в частности меньший вес. Также ранее появлялись сообщения о том, что Samsung могла ускорить подготовку Galaxy Z TriFold2 в ответ на запуск складного iPhone. Однако без официального подтверждения сложно определить, насколько именно конкуренция с Apple повлияла на график разработки.

Помогут ли новые модели Samsung конкурировать с Apple?

Если утечка верна, Samsung планирует конкурировать не одной флагманской моделью, а сразу несколькими устройствами с различными конструкциями и позиционированием. Это может предоставить покупателям больше вариантов выбора в зависимости от размера экрана, формата корпуса и цены. В то же время само количество моделей не гарантирует успеха. Важными останутся практичность конструкции, надежность шарниров, автономность, программное обеспечение и стоимость устройств.

Усиление конкуренции между Samsung и Apple может ускорить развитие складных смартфонов. Если производители предложат заметные улучшения в следующих поколениях, выиграть от этого смогут в первую очередь покупатели. Однако окончательные выводы можно будет сделать только после официальной презентации новых моделей и появления независимых обзоров.