Samsung, за даними витоку, планує представити одразу шість складаних смартфонів у 2027 році. Про це повідомляє 9to5Google, на яке посилається видання 9to5Mac. Якщо інформація підтвердиться, компанія суттєво розширить асортимент пристроїв із гнучкими дисплеями.

Які складані смартфони Samsung може випустити у 2027 році?

До попереднього переліку увійшли:

Galaxy Z Slide;

Galaxy Z TriFold2;

Galaxy Z Fold9 Ultra;

Galaxy Z Fold9 Pro;

Galaxy Z Fold9;

Galaxy Z Flip9.

Цей список охоплює кілька потенційних форматів пристроїв – від традиційних смартфонів із дисплеєм, що складається навпіл, до моделей із багатосекційним екраном і конструкцією у стилі слайдера.

Водночас Samsung офіційно не підтвердила ані кількість нових моделей, ані їхні назви. Тому наведений перелік варто сприймати як попередню інформацію, а не остаточний план випуску.

Однією з причин може бути поява iPhone Duo – першого складаного смартфона Apple. За даними 9to5Mac, попит на новинку перевищив доступні обсяги постачання, а терміни отримання попередніх замовлень змістилися на наступний рік.

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Ще до представлення iPhone Duo Samsung публічно заявляла, що вітає вихід Apple на ринок складаних пристроїв. Водночас компанія наголошувала на перевагах власних смартфонів, зокрема меншій вазі. Також раніше з'являлися повідомлення, що Samsung могла прискорити підготовку Galaxy Z TriFold2 у відповідь на запуск складаного iPhone. Однак без офіційного підтвердження складно визначити, наскільки саме конкуренція з Apple вплинула на графік розробки.

Чи допоможуть нові моделі Samsung конкурувати з Apple?

Якщо витік точний, Samsung планує конкурувати не однією флагманською моделлю, а відразу кількома пристроями з різними конструкціями та позиціонуванням. Це може дати покупцям більше варіантів вибору залежно від розміру екрана, формату корпусу та ціни. Водночас сама кількість моделей не гарантує успіху. Важливими залишатимуться практичність конструкції, надійність шарнірів, автономність, програмне забезпечення та вартість пристроїв.

Посилення конкуренції між Samsung та Apple може прискорити розвиток складаних смартфонів. Якщо виробники запропонують помітні покращення в наступних поколіннях, виграти від цього зможуть насамперед покупці. Проте остаточні висновки можна буде зробити лише після офіційного представлення нових моделей і появи незалежних оглядів.