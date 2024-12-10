Графики отключения, Евро 2024 и Сырский: что украинцы искали в Google больше всего в 2024 году

Ежегодно Google подводит итоги самых популярных запросов пользователей, отражающих общественные настроения, интересы и потребности людей. В 2024 году украинцы больше всего интересовались темами, связанными с энергетическим кризисом, спортом и известными личностями.

ТОП-3 запросов 2024 года

Первое место в общем рейтинге занял запрос "График отключения света", что отражает устойчивый интерес к энергетической ситуации в стране и регулярным отключениям электроэнергии в результате российских обстрелов.

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На втором месте – "Евро 2024", главное спортивное событие года, которое традиционно привлекает внимание футбольных болельщиков.

Замкнул тройку лидеров "Сырский" – главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский, который стал одной из самых обсуждаемых персон года.

Среди других популярных запросов также были:

Олимпийские игры 2024 – главное спортивное событие года в мире.

– главное спортивное событие года в мире. Пасха 2024 – традиционный украинский праздник, вызывающий ежегодный всплеск поисковых запросов.

– традиционный украинский праздник, вызывающий ежегодный всплеск поисковых запросов. Усик – украинский боксер Александр Усик, который в этом году участвовал в выдающихся поединках.

– украинский боксер Александр Усик, который в этом году участвовал в выдающихся поединках. Ирина Фарион – украинский общественный деятель и политик, которая стала жертвой убийцы.

– украинский общественный деятель и политик, которая стала жертвой убийцы. Суджа – город в России, который стал объектом повышенного интереса со стороны украинцев из-за успешной операции украинских войск в Курской области.

– город в России, который стал объектом повышенного интереса со стороны украинцев из-за успешной операции украинских войск в Курской области. 20 дней в Мариуполе – документальный фильм о российской осаде Мариуполя в феврале-марте 2022 года во время полномасштабного вторжения РФ в Украину. В этом году он получил премию "Оскар" за лучший документальный полнометражный фильм

– документальный фильм о российской осаде Мариуполя в феврале-марте 2022 года во время полномасштабного вторжения РФ в Украину. В этом году он получил премию "Оскар" за лучший документальный полнометражный фильм Евровидение 2024 – ежегодный музыкальный конкурс, традиционно пользуется большой популярностью среди украинцев.

Главные персоны года

В 2024 году наибольший интерес украинцев был сосредоточен на таких личностях:

Александр Сырский

Александр Усик

Дональд Трамп

Камала Харрис

Клавдия Петровна

Популярные фильмы 2024 года

"20 дней в Мариуполе"

"Мыслями наизнанку 2"

"Дюна 2"

"Солтберн"

"Субстанция"

"Конотопская ведьма"

Что покупали украинцы в 2024 году

Энергетический кризис и подготовка к возможным отключениям электроэнергии значительно повлияли на потребительские интересы. Главными запросами года в категории покупок стали:

Экофлоу

Зарядные станции

Солнечные панели

Инвертор

Кроме энергетических товаров, украинцы активно интересовались:

Дубайским шоколадом

Сквиш лапка

Айфон 16

Вопросы, которые чаще всего интересовали украинцев

Запросы вроде "что такое..." обычно связаны с новыми терминами или изменениями в законодательстве. В 2024 году самыми популярными были:

Что такое МСЭК

Что такое РЭБ

Что такое терриконы

Что такое очереди отключения света

Потери 2024 года: кого упоминали чаще всего

Украинцы также активно искали информацию об известных лицах, которые ушли из жизни. В 2024 году больше всего запросов было о:

Ирине Фарион

Алексее Навальном

Алене Делоне

В список также вошли имена украинских и иностранных деятелей:

Анастасия Заворотнюк

Александр Масляков

Вячеслав Узелков

Виталий Белоножко

Богдан Сташкив

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Рейтинг запросов года составляется на основе того, популярность каких поисковых запросов в различных категориях выросла больше всего за год. В результате анализа и подсчета тех или иных запросов такой рейтинг наглядно демонстрирует, какие тенденции поиска и чем больше всего интересуются люди именно сегодня.