От модульного смартфона до телефона зажигалки: самые странные новинки MWC 2026

Выставка Mobile World Congress в Барселоне традиционно становится местом, где производители показывают не только флагманские смартфоны, но и экспериментальные гаджеты. На MWC 2026 можно было увидеть немало необычных устройств: от ультратонких модульных телефонов до смартфонов с функциями выживания и новых подходов к искусственному интеллекту прямо в телефоне.

Мы любим необычные устройства и неординарные решения и на таких выставках, как MWC встретить необычные смартфоны не редкость. 24 Канал отобрал несколько девайсов производители которых реализовали свои наиболее смелые идеи.

Ультратонкий модульный смартфон Tecno

Компания Tecno приехала на выставку с новыми моделями Camon і POVA 8, но больше всего внимания привлек экспериментальный смартфон. Его толщина составляет всего 4,9 мм, что делает устройство одним из самых тонких среди тех, что демонстрировались на выставке.

Но главная особенность – модульная конструкция. К задней панели смартфона с помощью магнитного соединения крепятся дополнительные модули, которые расширяют возможности устройства.

Среди показанных аксессуаров – большой телеобъектив с 20-кратным оптическим зумом, дополнительный аккумулятор, внешний микрофон и даже модуль рации.

Такой подход напоминает старый эксперимент Google – Project Ara, в рамках которого также планировали создать модульные смартфоны, но в итоге эта идея оказалась на кладбище отмененных проектов Google.

Компактный планшет Huawei MatePad

Mini Huawei на MWC традиционно имеет большой стенд, и в этом году компания привезла несколько новых устройств. Среди них выделился планшет MatePad Mini.

Устройство получило 8,8-дюймовый OLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц. Размеры корпуса составляют 198,59x127,27x5,1 мм, что делает его компактным и очень тонким. Планшет имеет матовое покрытие дисплея, металлическую рамку и аккумулятор на 6400 мА-ч с поддержкой быстрой зарядки 66 Вт.

С полным набором характеристик гаджета можно ознакомиться на странице устройства на портале GSMArena.

Работает он на HarmonyOS вместо Android. Формат такого устройства может быть удобным для путешествий – например, для просмотра видео в самолете без необходимости брать с собой ноутбук.

Защищенный смартфон Oukitel с функцией зажигалки

Компания Oukitel, известная своими защищенными телефонами, показала одну из самых необычных новинок выставки – смартфон WP63.

Устройство оснащено аккумулятором на 20 000 мА-ч, который может заряжать другие гаджеты. Но главная особенность – встроенный электрическая зажигалка. Он работает по принципу автомобильной зажигалки и может использоваться для разжигания огня во время кемпинга, объясняет AndroidAuthority.

Кроме того, смартфон имеет мощный кемпинговый фонарь и громкий аварийный динамик. Фактически он задуман как инструмент для выживания в полевых условиях.

AGI – искусственный интеллект, который управляет смартфоном

Отдельное внимание на выставке привлекла новая разработка компании AGI Inc. Она работает над системой искусственного интеллекта, которая сможет выполнять задачи на смартфоне вместо пользователя. На MWC компания объявила о сотрудничестве с Qualcomm.

Благодаря этому AI-модели смогут работать непосредственно на смартфонах с процессорами Snapdragon, не используя облако. Такой подход означает более быструю работу и большую приватность. Например, пользователь может попросить телефон найти подарок, сравнить цены на разных сайтах и оформить покупку.

Точные сроки запуска пока не называются, но компания уже работает над внедрением технологии.

Honor Robot Phone

Honor продемонстрировала несколько новинок, включая складной Magic V6 и планшет MagicPad 4. Однако наиболее необычным устройством стал Robot Phone. На задней панели смартфона установлена камера на трехосном держателе. Такая система стабилизации помогает снимать плавные видео даже во время движения.

Кроме того, камера может отслеживать пользователя и автоматически держать его в кадре во время съемки или видеозвонков. В смартфоне также есть развлекательные функции – он может реагировать на окружение, кивать и даже "танцевать" под музыку. Honor планирует выпустить устройство в продажу во второй половине 2026 года.

Vivo X300 Ultra с профессиональным видеокомплектом

Vivo продемонстрировала на выставке будущий флагман X300 Ultra, но сделала это необычным способом – в составе специального видеонабора. Смартфон получит главный сенсор Sony LYT-901 на 200 Мп.

Также заявлена поддержка записи видео 4K со скоростью 120 кадров в секунду в форматах 10-bit Log и Dolby Vision на всех камерах. Вместе с телефоном показали профессиональный комплект аксессуаров: специальный держатель, вентилятор охлаждения, LED-подсветку и другие элементы, которые превращают смартфон в небольшую видеокамеру, рассказывает Vivo на сайте смартфона.

Полные характеристики устройства пока не раскрыты, но глобальный релиз ожидается позже в этом году.

TCL показала новый тип дисплея NXTPAPER AMOLED

Компания TCL привезла на выставку концепт смартфона с новым типом экрана – NXTPAPER AMOLED. Технология NXTPAPER известна тем, что имитирует бумажную поверхность дисплея и уменьшает нагрузку на глаза благодаря снижению синего света. Однако ранее такие экраны уступали AMOLED по качеству изображения.



Новый подход сочетает обе технологии: яркие цвета и высокую яркость AMOLED с комфортом для глаз и антибликовым эффектом NXTPAPER, объясняет engadget.

Пока TCL показала только концепт, но компания уже работает над коммерческим устройством с таким дисплеем.