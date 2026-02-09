Самый длинный эксперимент в истории скоро будет праздновать 100 лет, но останавливаться не собирается
- Эксперимент, начатый в 1927 году в Университете Квинсленда, демонстрирует чрезвычайную вязкость смолы, которая считается жидкостью.
- Эксперимент внесен в Книгу рекордов Гиннеса как самый длинный непрерывный лабораторный эксперимент, и может продолжаться еще около ста лет.
В мире науки существует эксперимент, который идет вопреки всему, что обычно ассоциируется с исследованиями. Здесь нет сложных приборов, быстрых результатов или мгновенных открытий. Зато есть десятилетия ожидания, стабильность и процесс, который почти не меняется из поколения в поколение. Этот опыт уже стал символом терпения и научного упрямства.
Почему этот эксперимент стал легендой науки?
Один из самых длинных непрерывных лабораторных экспериментов в мире начался еще в 1927 году в Университете Квинсленда. Его автором был профессор Thomas Parnell, который поставил перед собой простую, но показательную цель – продемонстрировать, что смола, которую многие считают твердым веществом, на самом деле является чрезвычайно вязкой жидкостью, пишет SupercarBlondie.
Для этого разогретую смолу, производную от дегтя, залили в стеклянную воронку и оставили на три года, чтобы материал полностью стабилизировался. Только в 1930 году ножку воронки срезали, позволив смоле медленно стекать вниз под действием силы тяжести. Ожидание результата сразу стало частью эксперимента.
- Первая капля упала лишь через 98 месяцев, то есть более чем через восемь лет.
- Вторая появилась еще позже – через 99 месяцев.
- Третья показалась почти быстрой, ведь на нее понадобилось "всего" 86 месяцев.
- Со временем темп снова замедлился – седьмая капля упала в июле 1988 года после 111 месяцев ожидания.
- Восьмая – в ноябре 2000 года через 148 месяцев.
- Девятая, пока последняя, – в апреле 2014 года после 161 месяца.
Джон Мейнстоун, который наблюдал за экспериментом / Фото Университета Квинсленда
Отдельной иронии добавляет то, что ни одну из капель так и не удалось зафиксировать вживую, отмечает Университет Квинсленда. Куратор эксперимента Джон Мейнстоун вышел из лаборатории буквально за несколько минут до падения седьмой капли. Более поздние попытки видеонаблюдения сорвались из-за технических сбоев – падения в 2000 и 2014 годах не были записаны.
Несмотря на это, опыт дал важные научные данные. Анализ восьмой капли показал, что вязкость смолы примерно в 280 миллиардов раз больше вязкости воды. Именно этот результат наглядно доказал, насколько обманчивыми могут быть наши представления об агрегатном состоянии веществ.
Эксперимент официально внесен в Книгу рекордов Гиннеса как "самый длинный непрерывный лабораторный эксперимент в мире". По оценкам исследователей, он может продолжаться еще около ста лет. Следующую каплю ожидают где-то в течение 2020-х годов. Остается только надеяться, что на этот раз кто-то таки увидит ее падение собственными глазами.