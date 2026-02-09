Самый длинный эксперимент в истории скоро будет праздновать 100 лет, но останавливаться не собирается

В мире науки существует эксперимент, который идет вопреки всему, что обычно ассоциируется с исследованиями. Здесь нет сложных приборов, быстрых результатов или мгновенных открытий. Зато есть десятилетия ожидания, стабильность и процесс, который почти не меняется из поколения в поколение. Этот опыт уже стал символом терпения и научного упрямства.

Почему этот эксперимент стал легендой науки?

Один из самых длинных непрерывных лабораторных экспериментов в мире начался еще в 1927 году в Университете Квинсленда. Его автором был профессор Thomas Parnell, который поставил перед собой простую, но показательную цель – продемонстрировать, что смола, которую многие считают твердым веществом, на самом деле является чрезвычайно вязкой жидкостью, пишет SupercarBlondie.

Для этого разогретую смолу, производную от дегтя, залили в стеклянную воронку и оставили на три года, чтобы материал полностью стабилизировался. Только в 1930 году ножку воронки срезали, позволив смоле медленно стекать вниз под действием силы тяжести. Ожидание результата сразу стало частью эксперимента.

Первая капля упала лишь через 98 месяцев, то есть более чем через восемь лет.

Вторая появилась еще позже – через 99 месяцев.

Третья показалась почти быстрой, ведь на нее понадобилось "всего" 86 месяцев.

Со временем темп снова замедлился – седьмая капля упала в июле 1988 года после 111 месяцев ожидания.

Восьмая – в ноябре 2000 года через 148 месяцев.

Девятая, пока последняя, – в апреле 2014 года после 161 месяца.



Джон Мейнстоун, который наблюдал за экспериментом / Фото Университета Квинсленда

Отдельной иронии добавляет то, что ни одну из капель так и не удалось зафиксировать вживую, отмечает Университет Квинсленда. Куратор эксперимента Джон Мейнстоун вышел из лаборатории буквально за несколько минут до падения седьмой капли. Более поздние попытки видеонаблюдения сорвались из-за технических сбоев – падения в 2000 и 2014 годах не были записаны.

Несмотря на это, опыт дал важные научные данные. Анализ восьмой капли показал, что вязкость смолы примерно в 280 миллиардов раз больше вязкости воды. Именно этот результат наглядно доказал, насколько обманчивыми могут быть наши представления об агрегатном состоянии веществ.

Эксперимент официально внесен в Книгу рекордов Гиннеса как "самый длинный непрерывный лабораторный эксперимент в мире". По оценкам исследователей, он может продолжаться еще около ста лет. Следующую каплю ожидают где-то в течение 2020-х годов. Остается только надеяться, что на этот раз кто-то таки увидит ее падение собственными глазами.