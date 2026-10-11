Почему саундбар может ухудшить качество звука на Mac и какие есть альтернативы

Саундбар кажется удобным способом улучшить звук компьютера, но владельцы Mac могут столкнуться с ограничениями при подключении. Отсутствие HDMI в некоторых моделях затрудняет выбор способа передачи аудио, а Bluetooth может вызывать задержки звука.

Внешние колонки помогают улучшить звук при просмотре фильмов, прослушивании музыки и работе за компьютером. Саундбары особенно популярны благодаря компактному корпусу, который можно разместить под монитором или телевизором. Об этом пишет BGR.

Почему саундбар не всегда хорошо работает с Mac?

Однако, как отмечает издание BGR, при выборе такого устройства для Mac стоит заранее проверить доступные способы подключения.

Проблема заключается в том, что не все компьютеры Apple имеют HDMI-порт. Если саундбар рассчитан на такое подключение, владельцам Mac без соответствующего разъема придется искать альтернативу.

Один из вариантов – подключить устройство через Bluetooth. Однако беспроводная передача звука может сопровождаться задержкой, из-за которой звук не будет совпадать с изображением в фильмах или видео. Качество звука также будет зависеть от поддерживаемых кодеков, настроек и возможностей конкретных устройств.

Другое решение – использовать адаптер с HDMI. Это позволяет подключить совместимый саундбар к компьютеру, у которого нет нужного порта. В то же время адаптер занимает дополнительное место и может увеличить количество кабелей на рабочем столе.

Какие колонки лучше подойдут для Mac?

Если главная цель – получить качественный звук на компьютере, альтернативой саундбару могут стать две отдельные колонки. Они позволяют разместить источники звука слева и справа от монитора, что может улучшить стереоэффект.

В сообществах пользователей Reddit среди вариантов для компьютерного аудио упоминают продукцию Bose, Bowers & Wilkins и Logitech. Также пользователи советуют обратить внимание на студийные мониторы Yamaha HS5, HS7 и HS8.

Студийные мониторы разработаны для воспроизведения звука при работе с музыкой и аудиозаписями. Они могут подойти тем, кому важна детализация звучания, но перед покупкой стоит проверить способ подключения, размеры и необходимость в дополнительном оборудовании.

В материале BGR приведен ориентировочный диапазон цен на модели Yamaha HS5, HS7 и HS8 – от 252 до 775 долларов. Стоимость зависит от конкретной модели и продавца.

Важно учитывать, что не все настольные колонки или студийные мониторы подключаются через HDMI. Часть моделей использует аналоговые входы, USB или другие интерфейсы, поэтому совместимость с конкретным Mac нужно проверять отдельно.

Могут ли HomePod и HomePod mini заменить саундбар?

Еще один вариант для владельцев компьютеров Apple – умные колонки HomePod и HomePod mini. Они могут передавать звук с Mac через AirPlay, а не по Bluetooth.

По данным BGR, по состоянию на октябрь 2026 года HomePod стоит около 349 долларов, а HomePod mini – 129 долларов. AirPlay может обеспечивать более стабильную передачу звука и меньшую задержку по сравнению с Bluetooth в соответствующих сценариях использования. В то же время результат зависит от сети Wi-Fi, настроек и конкретной задачи. Для игр или работы, где критична синхронизация звука с изображением, стоит проверить задержку, прежде чем использовать HomePod в качестве основной акустической системы.

Если у вас есть две совместимые колонки HomePod, их можно настроить как стереопару. Это позволяет получить отдельные левый и правый каналы, что может быть удобно для прослушивания музыки и просмотра видео.

Итак, перед покупкой саундбара для Mac стоит выяснить, какие разъемы есть у компьютера, какие способы подключения поддерживает аудиосистема и насколько важна минимальная задержка. Для одних пользователей подойдут отдельные настольные колонки, для других – студийные мониторы или HomePod с AirPlay.