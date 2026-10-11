Зовнішні колонки допомагають покращити звук під час перегляду фільмів, прослуховування музики та роботи за комп'ютером. Саундбари особливо популярні завдяки компактному корпусу, який можна розмістити під монітором або телевізором. Про це пише BGR.

Чому саундбар не завжди добре працює з Mac?

Однак, як зазначає видання BGR, під час вибору такого пристрою для Mac варто заздалегідь перевірити доступні способи підключення.

Проблема полягає в тому, що не всі комп'ютери Apple мають HDMI-порт. Якщо саундбар розрахований на таке підключення, власникам Mac без відповідного роз'єму доведеться шукати альтернативу.

Один із варіантів – під'єднати пристрій через Bluetooth. Проте бездротове передавання звуку може супроводжуватися затримкою, через яку звук не збігатиметься із зображенням у фільмах або відео. Якість аудіо також залежатиме від підтримуваних кодеків, налаштувань і можливостей конкретних пристроїв.

Інше рішення – використовувати адаптер із HDMI. Це дає змогу підключити сумісний саундбар до комп'ютера, у якого немає потрібного порту. Водночас адаптер займає додаткове місце та може збільшити кількість кабелів на робочому столі.

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Які колонки краще підійдуть для Mac?

Якщо головна мета – отримати якісний звук за комп'ютером, альтернативою саундбару можуть стати дві окремі колонки. Вони дають змогу розмістити джерела звуку ліворуч і праворуч від монітора, що може покращити стереоефект.

У спільнотах користувачів Reddit серед варіантів для комп'ютерного аудіо згадують продукцію Bose, Bowers & Wilkins і Logitech. Також користувачі радять звернути увагу на студійні монітори Yamaha HS5, HS7 та HS8.

Студійні монітори розроблені для відтворення звуку під час роботи з музикою та аудіозаписами. Вони можуть бути доречними для тих, кому важлива деталізація звучання, але перед купівлею варто перевірити спосіб підключення, розміри та потребу в додатковому обладнанні.

У матеріалі BGR наведено орієнтовний діапазон цін на моделі Yamaha HS5, HS7 та HS8 – від 252 до 775 доларів. Вартість залежить від конкретної моделі й продавця.

Важливо враховувати, що не всі настільні колонки або студійні монітори підключаються через HDMI. Частина моделей використовує аналогові входи, USB чи інші інтерфейси, тому сумісність із конкретним Mac потрібно перевіряти окремо.

Чи можуть HomePod і HomePod mini замінити саундбар?

Ще один варіант для власників комп'ютерів Apple – розумні колонки HomePod та HomePod mini. Вони можуть передавати звук із Mac через AirPlay, а не Bluetooth.

За даними BGR, станом на жовтень 2026 року HomePod коштує близько 349 доларів, а HomePod mini – 129 доларів. AirPlay може забезпечувати стабільніше передавання звуку та меншу затримку порівняно з Bluetooth у відповідних сценаріях використання. Водночас результат залежить від мережі Wi-Fi, налаштувань і конкретного завдання. Для ігор або роботи, де критична синхронізація звуку із зображенням, варто перевірити затримку перед тим, як використовувати HomePod як основну акустичну систему.

Якщо є дві сумісні колонки HomePod, їх можна налаштувати як стереопару. Це дає змогу отримати окремі лівий і правий канали, що може бути зручним для музики та перегляду відео.

Отже, перед купівлею саундбара для Mac варто з'ясувати, які роз'єми має комп'ютер, які способи підключення підтримує аудіосистема та наскільки важлива мінімальна затримка. Для одних користувачів підійдуть окремі настільні колонки, для інших – студійні монітори або HomePod із AirPlay.