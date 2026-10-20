Сбой Google Cloud в Европе нарушил работу банковских приложений и сервисов

Google Cloud столкнулась со сбоем в европейском регионе, который повлиял на работу облачных сервисов и мог вызвать проблемы в банковских приложениях и других компаниях. Причиной стала проблема с электроснабжением в районе дата-центра в Лондоне.

20 октября 2026 года Google Cloud сообщила о сбоях в работе нескольких сервисов в регионе europe-west2, который охватывает инфраструктуру в Лондоне. По информации компании, проблемы начались 19 октября в 23:08 по тихоокеанскому летнему времени. Об этом пишет Techradar.

Что произошло с Google Cloud?

Причиной стал инцидент с электроснабжением, который привел к отказу инфраструктуры в зоне europe-west2-b. Google заявила, что проблему с питанием удалось устранить, после чего компания начала восстанавливать работу пострадавших систем.

Сбой затронул ряд сервисов Google Cloud, в частности BigQuery, App Engine, Looker и Cloud SQL. Они используются для обработки данных, запуска приложений, аналитики и работы с базами данных. По данным TechRadar, пользователи также сообщали о проблемах с доступом к другим онлайн-сервисам. На платформе Downdetector фиксировались всплески жалоб на работу Revolut, Lloyds Bank, Rightmove и DPD. В то же время такие сообщения сами по себе не доказывают, что все эти перебои были непосредственно вызваны инцидентом Google Cloud.

Банки, интернет-магазины и службы доставки могут использовать облачную инфраструктуру сторонних поставщиков для работы своих приложений и веб-сайтов. Поэтому проблема в одном технологическом регионе способна повлиять на сервисы разных компаний одновременно.

Как пояснил TechRadar технический директор NordVPN Мариус Бриедис, даже большие компании зависят от ограниченного числа технологических поставщиков. Если их системы выходят из строя, последствия могут распространяться далеко за пределы круга непосредственных клиентов поставщика.

По его словам, бизнесу нужны резервные системы, которые могут работать независимо от основной инфраструктуры. Одних копий данных недостаточно: компании также должны обеспечить возможность переключения на альтернативные системы, чтобы клиенты могли продолжать пользоваться услугами.

Специалист по кибербезопасности Пит Мембри из ExpressVPN призвал не спешить с выводами о возможной кибератаке. На момент его комментария не было достаточно данных, чтобы утверждать, что перебои были вызваны злоумышленниками.

Когда Google Cloud возобновит работу?

В сообщении, опубликованном 20 октября, Google отметила, что сервисы в зоне europe-west2-b остаются недоступными, а в других частях региона возможно повышенное количество ошибок и периодические проблемы с сетью.

Компания рекомендовала клиентам, если это возможно, перенести рабочие нагрузки в другую доступную зону или регион. Пользователям, столкнувшимся с проблемами в банковских приложениях, специалисты советовали проверять официальные сообщения учреждений, а также не переустанавливать приложения и не менять пароли без необходимости. Также следует остерегаться подозрительных сообщений, якобы от банков, с просьбой подтвердить личные данные из-за сбоя.