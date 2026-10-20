20 жовтня 2026 року Google Cloud повідомила про перебої в роботі кількох сервісів у регіоні europe-west2, який охоплює інфраструктуру в Лондоні. За інформацією компанії, проблеми почалися 19 жовтня о 23:08 за тихоокеанським літнім часом. Про це пише Techradar.

Що сталося з Google Cloud?

Причиною став інцидент із електропостачанням, який призвів до відмови інфраструктури в зоні europe-west2-b. Google заявила, що проблему з живленням вдалося усунути, після чого компанія почала відновлювати роботу постраждалих систем.

Збій зачепив низку сервісів Google Cloud, зокрема BigQuery, App Engine, Looker і Cloud SQL. Вони використовуються для обробки даних, запуску застосунків, аналітики та роботи з базами даних. За даними TechRadar, користувачі також повідомляли про проблеми з доступом до інших онлайн-сервісів. На платформі Downdetector фіксували сплески скарг на роботу Revolut, Lloyds Bank, Rightmove та DPD. Водночас такі повідомлення самі по собі не доводять, що всі ці перебої були безпосередньо спричинені інцидентом Google Cloud.

Банки, інтернет-магазини та служби доставки можуть використовувати хмарну інфраструктуру сторонніх постачальників для роботи своїх застосунків і вебсайтів. Тому проблема в одному технологічному регіоні здатна вплинути на сервіси різних компаній одночасно.

Як пояснив TechRadar технічний директор NordVPN Маріюс Брієдіс, навіть великі компанії залежать від обмеженої кількості технологічних постачальників. Якщо їхні системи виходять із ладу, наслідки можуть поширюватися далеко за межі безпосередніх клієнтів постачальника.

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За його словами, бізнесу потрібні резервні системи, які можуть працювати незалежно від основної інфраструктури. Самих копій даних недостатньо: компанії також мають забезпечити можливість перемикання на альтернативні системи, щоб клієнти могли продовжувати користуватися послугами.

Фахівець із кібербезпеки Піт Мембрі з ExpressVPN закликав не поспішати з висновками про можливу кібератаку. На момент його коментаря не було достатньо даних, щоб стверджувати, що перебої спричинили зловмисники.

Коли Google Cloud відновить роботу?

У повідомленні, опублікованому 20 жовтня, Google зазначила, що сервіси в зоні europe-west2-b залишаються недоступними, а в інших частинах регіону можливі підвищена кількість помилок і періодичні проблеми з мережею.

Компанія рекомендувала клієнтам, якщо це можливо, перенести робочі навантаження до іншої доступної зони або регіону. Для користувачів, які зіткнулися з проблемами в банківських застосунках, фахівці радили перевіряти офіційні повідомлення установ і не перевстановлювати застосунки та не змінювати паролі без потреби. Також варто остерігатися підозрілих повідомлень нібито від банків із проханням підтвердити особисті дані через збій.