Google, Cloudflare и AWS "упали": почему произошел глобальный сбой
- 18 февраля произошел глобальный технический сбой в работе Google, Cloudflare и Amazon Web Services, что повлияло на пользователей в разных странах.
- Сбои вызвали недоступность сайтов, проблемы с облачными сервисами, авторизацией и медленную загрузку страниц, но большинство систем постепенно возобновила работу.
В среду, 18 февраля, в мире зафиксировали масштабный технический сбой в работе ряда ключевых интернет-сервисов. Проблемы одновременно возникли у Google, Cloudflare и Amazon Web Services.
Перебои коснулись пользователей в разных странах и повлияли на работу цифровых сервисов. Об этом сообщает сервис отслеживания сбоев Downdetector.
Что известно о техническом коллапсе?
Из-за сбоя пользователи сообщали о:
- недоступности сайтов;
- сбоях в работе облачных сервисов;
- проблемах с авторизацией;
- медленной загрузке страниц;
- перебоях в работе онлайн-платформ и приложений.
Поскольку Cloudflare и AWS обеспечивают работу большой части интернет-инфраструктуры, сбой имел глобальный эффект и коснулся тысяч сервисов по всему миру.
На момент появления первых сообщений официальные причины сбоя не раскрывались. В компаниях начали технические работы для стабилизации систем и восстановления доступа к сервисам.
Даже кратковременные проблемы в работе глобальных облачных платформ могут вызвать массовые сбои, ведь значительная часть современных сайтов, приложений и цифровых сервисов работает именно на их инфраструктуре.
Коллапс в сети может влиять как на бизнес, так и на обычных пользователей. Из-за того что часть онлайн-сервисов была временно недоступна, в некоторых странах фиксировали перебои в работе платформ, банковских сервисов и цифровых инструментов.
Впоследствии большинство систем начали постепенно восстанавливать работу. Компании продолжают мониторинг, чтобы избежать повторных сбоев.
Какие платформы переживали недавно масштабные сбои?
16 февраля в работе соцсети X произошел масштабный сбой. Пользователи сообщают о недоступности ленты, уведомлений и других функций сервиса. При попытке зайти некоторые пользователи видели логотип на черном фоне, другие же имели доступ к последней версии ленты, которую было загружено в кэш приложения. Никакие обновления не загружались.
В работе ChatGPT зафиксирован сбой. Жалобы поступали от пользователей со всего мира. Наибольшее количество жалоб на перебои в работе чат-бота начали поступать 3 февраля после 22:00.
В работе мобильного приложения Резерв+ возникли временные технические сложности. Сейчас зафиксированы проблемы с доступом к сервису из-за чего невозможно получить информацию из реестров. Это привело к ограничению функционала сервиса, основные цифровые документы остаются недоступными для военнообязанных.