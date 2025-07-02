Масштабный сбой в работе соцсети X по всему миру

Социальная сеть X столкнулась с масштабным сбоем в работе, о чем свидетельствуют данные сервиса Downdetector, который отслеживает перебои в работе платформ на основе отчетов пользователей. Вечером 2 июля 2025 года было зафиксировано более 15 400 жалоб на проблемы с доступом к платформе.

Пользователи сообщают о трудностях с доступом к X, включая проблемы с загрузкой ленты новостей, отправкой сообщений и другими функциями платформы, информирует 24 Канал. Портал Downdetector собирает данные из различных источников, включая отчеты пользователей и официальные сообщения, что подтверждает масштабность сбоя. Пока неизвестно, что именно стало причиной перебоев, и какие регионы пострадали больше всего.

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Downdetector демонстрирует большое количество информации о сбоях в X / Скриншот 24 Канала

Компания X пока не предоставила официальных комментариев по ситуации. Пользователям остается ждать официального сообщения или обновления статуса от технической службы X.