В приложении Резерв+ произошел сбой: пользователи жалуются на технические проблемы

В четверг, 19 декабря, пользователи приложения Резерв+ натолкнулись на сбои в работе. Сообщается, что при попытке войти в систему появляется сообщение о технической ошибке или отсутствии соединения.

Ошибка приводит к тому, что пользователи не могут воспользоваться функциями приложения, сообщает 24 Канал.

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Согласно отзывам пользователей, проблемы возникают на этапе авторизации. Окно с ошибкой обычно сообщает о технических трудностях на сервере или об отсутствии доступа к Интернету, даже если соединение стабильное.



Сбой в Резерв+ / Фото @JoelTarnawski

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Когда все починят?

Министерство обороны Украины принесло извинения за неудобства и отметило, что приложение должно восстановить работу в ближайшее время.

В мобильном приложении "Резерв+" произошел технический сбой, из-за которого временно нельзя авторизоваться и воспользоваться его функциями. Техническая команда уже работает над восстановлением стабильной работы приложения. Ожидается, что в течение нескольких часов доступ к "Резерв+" будет восстановлен,

– отметили в ведомстве.

Резерв+ является важным инструментом для военнообязанных поэтому масштабный сбой может стать проблемой для многих пользователей.