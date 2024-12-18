Нарушение, вызванное сочетанием несовершенства функций платформы, позволило злоумышленникам получить доступ к именам пользователей, контактным данным и другой конфиденциальной информации, сообщает 24 Канал со ссылкой на TechCrunch.

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Что произошло?

Корни проблемы достигает 2017 года, когда Facebook ввел функцию "Посмотреть как", которая позволила пользователям видеть, как их профили выглядят для других. Однако эта функция непреднамеренно взаимодействовала с инструментом "Happy Birthday Composer", что повлекло уязвимость в системе Facebook. Воспользовавшись этим недостатком, злоумышленники смогли сгенерировать токены, которые предоставляли доступ к профилям других пользователей.

В период с 14 по 28 сентября 2018 года злоумышленники использовали скрипты, чтобы воспользоваться этой уязвимостью, в конце концов войдя в 29 миллионов аккаунтов пользователей.

Уязвимые данные включали полные имена пользователей, номера телефонов, адреса электронной почты, даты рождения, информацию о месте работы, пол, религиозную принадлежность и даже информацию об их детях. Личные данные, связанные с группами в Facebook, сообщениями в ленте новостей и местонахождением, также были скомпрометированы.

Нарушения и штрафы

DPC обнаружил два ключевых нарушения GDPR в том, как Meta реагировала на инцидент.

Во-первых , компания не предоставила регулятору полную документацию об инциденте, включая факты нарушения и меры, принятые для его устранения.

, компания не предоставила регулятору полную документацию об инциденте, включая факты нарушения и меры, принятые для его устранения. Во-вторых, DPC установил, что Meta не обеспечила надлежащих мер защиты данных пользователей.

Эти нарушения привели к двум штрафам – 11 миллионов евро за нераскрытие полной информации и 240 миллионов евро за недостаточную защиту персональных данных пользователей.

Реакция Meta

Meta отреагировала на решение суда: пресс-секретарь компании Эмили Весткотт сообщила TechCrunch:

Это решение связано с инцидентом, произошедшим в 2018 году. Мы приняли немедленные меры для устранения проблемы, как только ее обнаружили, и заранее проинформировали пострадавших лиц, а также Ирландскую комиссию по защите данных. Мы располагаем широким спектром передовых отраслевых мер для защиты людей на наших платформах.

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Это не первый крупный штраф (и, видимо, не последний), с которым столкнулась Meta от DPC. В сентябре 2024 года компания была оштрафована на 91 миллион евро за хранение "сотен миллионов" паролей пользователей в открытом виде на своих серверах в 2019 году.