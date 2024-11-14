Meta должна заплатить почти 840 миллионов долларов США сообщает 24 Канал со ссылкой на TechCrunch. Этот крупный штраф был наложен после длительного расследования в отношении сервиса Facebook Marketplace компании Meta, который, по мнению регуляторов, создает "несправедливые условия торговли" для конкурирующих онлайн-маркетплейсов.

А тем временем Некоторые пользователи YouTube Premium начали видеть в приложении рекламу

Расследование, которое началось в июне 2021 года, завершилось в декабре 2022 года выводом, что деятельность Facebook Marketplace нарушает антимонопольные правила ЕС. После почти двух лет судебных разбирательств Комиссия завершила и вынесла решение о штрафе.

Meta отреагировала на это решение, объявив о намерении подать апелляцию, утверждая, что решение не признает конкурентную среду на европейском рынке онлайн-объявлений. Meta утверждает, что это решение ограничивает конкурентов от новой платформы Facebook Marketplace, которую она описывает как "инновационную и удобную" платформу, удовлетворяющую потребительский спрос.

Штрафы Meta

В мае 2023 года компанию оштрафовали более чем на 1 миллиард долларов за нарушение GDPR. Кроме того, Meta столкнулась с другими юридическими проблемами в Европе.

В декабре 2023 года компания столкнулась с иском о возмещении убытков в размере 600 миллионов долларов в Испании в связи с нарушением конфиденциальности.

Регуляторные дела могут длиться годами, и Meta находится на разных этапах обжалования этих штрафов.

Смотрите также Россия проведет тестовое отключение "зарубежного интернета"

Некоторые из них в конце концов приводят к тому, что компания платит. В США она урегулировала дело с FTC в 2019 году, выплатив 5 миллиардов долларов и введя новые практики конфиденциальности.

Интересно, что штрафы рассчитываются по скользящей шкале, но могут составлять до 30% от объема продаж компании в соответствующей категории.