Что происходит

Ситуация пока максимально непонятна. Сама компания говорит, что ничего не меняла, поэтому пользователи с подпиской все еще не должны видеть рекламу. Вместе с тем в одном из случаев автор сообщения делится электронным письмом от службы поддержки YouTube, в котором ему сообщают, что "рекламная реклама иногда может появляться для определенных партнерств или предложений с ограниченным сроком действия", сообщает 24 Канал со ссылкой на 9to5Google.

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Он увидел рекламу "Воскресный билет на NFL" на YouTube TV. Но вполне вероятно, что это вообще была не реклама в традиционном понимании. Дело в том, что YouTube является официальным партнером с правами на трансляцию спортивных матчей National Football League. Таким образом платформа могла просто показать собственное объявление или новый раздел сайта в надежде привлечь зрителей, а не баннер от стороннего заказчика.

Представитель службы поддержки дал очень неоднозначный ответ на жалобу. Он сказал, что это "может быть связано с различными причинами, такими как ваше местонахождение, история просмотров или конкретная маркетинговая кампания".

Но если в этом случае все может быть достаточно очевидно, в других все становится еще более загадочно. Многие сообщения, которые упоминает источник, рассказывают о рекламе перед роликом и во время просмотра видео. Кроме того, у пользователей появляется реклама в главной ленте.

Один конкретный пример недавно появился в Германии. В частности, Google тестировал в Германии тарифный план Premium Lite, который предусматривает более дешевую цену, но наличие небольшого количества рекламы. Учитывая то, что автор пожаловался, можно предположить, что он был подписан на полноценный Premium. Но он ничего об этом не говорит, поэтому здесь возможна как случайная ошибка со стороны Google, так и его собственное непонимание условий Premium Lite, если он изменил свой тариф.

В Google говорят, что без дополнительной информации непонятно, что именно происходит, но подтверждают, что подписчикам YouTube Premium не должна показываться реклама перед началом или в середине ролика. Компания просит обращаться в поддержку, если пользователь видит рекламу с подключенной подпиской. Судя по всему, она будет рассматривать отдельно каждый случай, поскольку не обнаружила никаких багов.