Що відбувається

Ситуація наразі максимально незрозуміла. Сама компанія каже, що нічого не міняла, тому користувачі з підпискою все ще не повинні бачити рекламу. Разом із тим в одному з випадків автор допису ділиться електронним листом від служби підтримки YouTube, в якому йому повідомляють, що "рекламна реклама іноді може з'являтися для певних партнерств або пропозицій з обмеженим терміном дії", повідомляє 24 Канал з посиланням на 9to5Google.

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Він побачив рекламу "Недільний квиток на NFL" на YouTube TV. Але цілком імовірно, що це взагалі була не реклама в традиційному розумінні. Річ у тім, що YouTube є офіційним партнером з правами на трансляцію спортивних матчів National Football League. Таким чином платформа могла просто показати власне оголошення або новий розділ сайту в надії залучити глядачів, а не банер від стороннього замовника.

Представник служби підтримки дав дуже неоднозначну відповідь на скаргу. Він сказав, що це "може бути пов'язано з різними причинами, такими як ваше місцезнаходження, історія переглядів або конкретна маркетингова кампанія".

Але якщо в цьому випадку все може бути досить очевидно, в інших усе стає ще більш загадково. Чимало повідомлень, які згадує джерело, розповідають про рекламу перед роликом і під час перегляду відео. Крім того, у користувачів з'являється реклама головній стрічці.

Один конкретний приклад нещодавно з'явився в Німеччині. Зокрема, Google тестував у Німеччині тарифний план Premium Lite, який передбачає дешевшу ціну, але наявність невеликої кількості реклами. З огляду на те, що автор поскаржився, можна припустити, що він був підписаний на повноцінний Premium. Але він нічого про це не говорить, тож тут можлива як випадкова помилка з боку Google, так і його власне нерозуміння умов Premium Lite, якщо він змінив свій тариф.

В Google кажуть, що без додаткової інформації незрозуміло, що саме відбувається, але підтверджують, що передплатникам YouTube Premium не повинна показуватися реклама перед початком або в середині ролика. Компанія просить звертатися в підтримку, якщо користувач бачить рекламу з підключеною підпискою. Судячи з усього, вона розглядатиме окремо кожен випадок, оскільки не виявила жодних багів.