Meta має заплатити майже 840 мільйонів доларів США повідомляє 24 Канал з посиланням TechCrunch. Цей великий штраф був накладений після тривалого розслідування щодо сервісу Facebook Marketplace компанії Meta, який, на думку регуляторів, створює "несправедливі умови торгівлі" для конкуруючих онлайн-маркетплейсів.

А тим часом Деякі користувачі YouTube Premium почали бачити в застосунку рекламу

Розслідування, яке розпочалося в червні 2021 року, завершилося у грудні 2022 року висновком, що діяльність Facebook Marketplace порушує антимонопольні правила ЄС. Після майже двох років судових розглядів Комісія завершила і винесла рішення про штраф.

Meta відреагувала на це рішення, оголосивши про намір подати апеляцію, стверджуючи, що рішення не визнає конкурентне середовище на європейському ринку онлайн-оголошень. Meta стверджує, що це рішення обмежує конкурентів від нової платформи Facebook Marketplace, яку вона описує як "інноваційну та зручну" платформу, що задовольняє споживчий попит.

Штрафи Meta

У травні 2023 року компанію оштрафували на понад 1 мільярд доларів за порушення GDPR. Крім того, Meta зіткнулася з іншими юридичними проблемами в Європі.

У грудні 2023 року компанія зіткнулася з позовом про відшкодування збитків у розмірі 600 мільйонів доларів в Іспанії у зв'язку з порушенням конфіденційності.

Регуляторні справи можуть тривати роками, і Meta перебуває на різних етапах оскарження цих штрафів.

Дивіться також Росія проведе тестове вимкнення "зарубіжного інтернету"

Деякі з них врешті-решт призводять до того, що компанія платить. У США вона врегулювала справу з FTC у 2019 році, виплативши 5 мільярдів доларів і запровадивши нові практики конфіденційності.

Цікаво, що штрафи розраховуються за ковзною шкалою, але можуть становити до 30% від обсягу продажів компанії у відповідній категорії.