Що буде

У мережі з'явилась фотографія внутрішнього документа Центрального банку Росії. У ньому автори згадують про випробування, у рамках яких проведуть тестування нових обмежень, котрі одного дня цілком можуть стати постійними. Наразі ж анонсують лише часткове вимкнення "зарубіжного інтернету", повідомляє 24 Канал з посиланням на УНІАН.

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Документ зазначає, що "Роскомнадзор" планує навчання з "забезпечення стійкості, безпеки та цілісності функціонування" інтернету на території Російської Федерації. У рамках цих навчань буде відпрацьовуватися сценарій з відключення доступу до закордонного сегмента інтернету. При цьому згадується, що випробування проведуть "на території окремих регіонів". Незрозуміло, чи цими регіонами все й обмежиться, чи такі навчання проведуть почергово у кожному з регіонів країни.

Сам документ був надісланий для того, щоб з'ясувати потребу Центробанку в доступі до закордонного інтернету й таким чином не вимикати з'єднання для критично важливих структур Росії. Ймовірно, схожі запити отримали й інші відомства.

Найцікавіше, що ці випробування, згідно з документом, планують почати вже до кінця 2024 року, у грудні. Точні дати й терміни в тексті не вказані.

Усе це, ймовірно, означає, що росіян хочуть замкнути всередині рунету, де вони матимуть доступ лише до російських сайтів. На жаль, навряд чи слід очікувати, що це позбавить нас від російських ботів, оскільки для них пропаганда явно зробить виняток, щоб і надалі впливати на суспільну думку по всьому світу. Крім того, не слід забувати про величезну кількість громадян росії, які проживають за її межами й усе ще матимуть змогу бути присутніми на світовій арені інтернету.