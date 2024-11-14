Что будет

В сети появилась фотография внутреннего документа Центрального банка России. В нем авторы упоминают об испытаниях, в рамках которых проведут тестирование новых ограничений, которые однажды вполне могут стать постоянными. Пока же анонсируют только частичное отключение "зарубежного интернета", сообщает 24 Канал со ссылкой на УНИАН.

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Документ отмечает, что "Роскомнадзор" планирует учения по "обеспечению устойчивости, безопасности и целостности функционирования" интернета на территории Российской Федерации. В рамках этих учений будет отрабатываться сценарий по отключению доступа к зарубежному сегменту интернета. При этом упоминается, что испытания проведут "на территории отдельных регионов". Непонятно, или этими регионами все и ограничится, или такие учения проведут поочередно в каждом из регионов страны.

Сам документ был направлен для того, чтобы выяснить потребность Центробанка в доступе к зарубежному интернету и таким образом не выключать соединения для критически важных структур России. Вероятно, похожие запросы получили и другие ведомства.

Самое интересное, что эти испытания, согласно документу, планируют начать уже к концу 2024 года, в декабре. Точные даты и сроки в тексте не указаны.

Все это, вероятно, означает, что россиян хотят запереть внутри рунета, где они будут иметь доступ только к российским сайтам. К сожалению, вряд ли следует ожидать, что это избавит нас от российских ботов, поскольку для них пропаганда явно сделает исключение, чтобы и в дальнейшем влиять на общественное мнение по всему миру. Кроме того, не следует забывать об огромном количестве граждан России, проживающих за ее пределами и все еще смогут присутствовать на мировой арене интернета.