Сбой в Резерв+: пользователи не могут зайти в приложение после обновления

В работе мобильного приложения "Резерв+" возникли временные технические сложности. Сейчас зафиксированы проблемы с доступом к сервису из-за чего невозможно получить информацию из реестров.

Это привело к ограничению функционала сервиса, основные цифровые документы остаются недоступными для военнообязанных, сообщает 24 Канал. Смотрите также Starlink отменил тариф за 10 долларов и переводит абонентов в режим с ограниченной скоростью

Сбой в Резерв+ не позволяет получить доступ к документам / Фото 24 Канала