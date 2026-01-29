29 января, 11:50
Сбой в Резерв+: пользователи не могут зайти в приложение после обновления
Основні тези
- Пользователи мобильного приложения "Резерв+" не могут получить доступ к сервису из-за технических проблем.
- Основные цифровые документы остаются недоступными для военнообязанных.
В работе мобильного приложения "Резерв+" возникли временные технические сложности. Сейчас зафиксированы проблемы с доступом к сервису из-за чего невозможно получить информацию из реестров.
Это привело к ограничению функционала сервиса, основные цифровые документы остаются недоступными для военнообязанных, сообщает 24 Канал.
Сбой в Резерв+ не позволяет получить доступ к документам / Фото 24 Канала