Telegram частично заблокирован по всему миру: почему-то не открываются ссылки t․me

В ночь на 14 июля 2026 года пользователи Telegram по всему миру столкнулись с неожиданной технической неполадкой. Ключевая часть мессенджера, которая сокращает ссылки для открытия в браузере, внезапно перестала функционировать, перекрыв доступ к многочисленным страницам.

Веб-версия под ударом: подробности технического сбоя

Глобальный сбой затронул ключевые доменные имена мессенджера – t.me и telegram.me. Пользователи заметили, что при попытке перейти по ссылке на любой канал, публичное сообщение или профиль через браузер страница просто не загружается, пишет 24 Канал.

Система выдает ошибку, поскольку домен стал недоступен в глобальной системе DNS (Domain Name System). Интересно, что сам мессенджер через мобильное или настольное приложение при этом продолжает работать стабильно, успешно отправляя и принимая сообщения, поскольку оба используют другие протоколы связи.

Технический анализ ситуации указывает на то, что проблема заключается в доменной зоне .me, которую администрирует реестр Черногории. По предварительным данным, именно черногорский регистратор принял решение о блокировке основного домена Telegram, что сделало его недоступным сразу для всего мира.

Проверка данных WHOIS подтверждает, что домен t.me официально зарегистрирован до 20 мая 2035 года, а настройки серверов имен Google Domains не изменялись. Это позволяет предположить, что причиной сбоя является не истечение срока аренды доменного имени или техническая ошибка со стороны разработчиков мессенджера, а целенаправленное административное действие на уровне регистратора зоны. Управлением этой зоной занимается компания doMEn, к работе которой привлечены такие гиганты индустрии, как GoDaddy и Identity Digital.

Каковы последствия

Нынешний сбой особенно критичен для СМИ и бизнеса, которые используют короткие ссылки для распространения контента и привлечения новых подписчиков. Эти ссылки формируются, когда вы нажимаете в том или ином канале на публикацию и выбираете "Копировать ссылку". После этого формируется ссылка, которую можно вставить в браузер.



Так теперь выглядит попытка открыть публикацию на канале в браузере / Скриншот 24 Канала

Когда ссылки t.me перестают работать, пользователи теряют возможность автоматического перехода в приложение из других социальных сетей или с сайтов. Это фактически изолирует экосистему Telegram от внешнего интернета, ограничивая его функциональность только установленными приложениями.

Вместе с тем, если вы скопируете ссылку на сообщение и отправите ее в самом мессенджере, она по-прежнему будет работать, как заметил 24 Канал.