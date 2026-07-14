Вебверсія під ударом: деталі технічного колапсу

Глобальний збій зачепив ключові доменні імена месенджера – t.me та telegram.me. Користувачі помітили, що при спробі перейти за посиланням на будь-який канал, публічний допис або профіль через браузер сторінка просто не завантажується, пише 24 Канал.

Система видає помилку, оскільки домен став недоступним у глобальній системі DNS (Domain Name System). Цікаво, що сам месенджер через мобільний чи десктопний застосунок при цьому продовжує працювати стабільно, успішно надсилаючи й приймаючи повідомлення, оскільки обидва використовують інші протоколи зв'язку.

Технічний аналіз ситуації вказує на те, що проблема полягає у доменній зоні .me, яку адмініструє реєстр Чорногорії. За попередніми даними, саме чорногорський реєстратор прийняв рішення про блокування основного домену Telegram, що зробило його недоступним одразу для всього світу.

Перевірка даних WHOIS підтверджує, що домен t.me офіційно зареєстрований до 20 травня 2035 року, а налаштування серверів імен Google Domains не змінювалися. Це дозволяє припустити, що причиною збою є не закінчення терміну оренди імені чи технічна помилка з боку розробників месенджера, а цілеспрямована адміністративна дія на рівні реєстратора зони. Управлінням цією зоною займається компанія doMEn, до роботи якої залучені такі гіганти індустрії, як GoDaddy та Identity Digital.

Які наслідки

Нинішній збій є особливо критичним для медіа та бізнесу, які використовують короткі посилання для поширення контенту й залучення нових підписників. Ці посилання формуються, коли ви натискаєте в тому чи іншому каналі на публікацію та вибираєте "Копіювати посилання". Після цього формується лінк, який можна вставити в браузер.



Так тепер виглядає спроба відкрити публікацію на каналі в браузері / Скриншот 24 Каналу

Коли посилання t.me перестають працювати, користувачі втрачають можливість автоматичного переходу до застосунку з інших соціальних мереж чи сайтів. Це фактично ізолює екосистему Telegram від зовнішнього інтернету, обмежуючи його функціональність лише встановленими програмами.

Разом із тим, якщо ви скопіюєте посилання на допис і надішлете його в самому месенджері, вони усе ще працюють, як помітив 24 Канал.