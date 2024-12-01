Могла быть блокировка: в России произошел масштабный сбой в Viber

В России пользователи из более 20 регионов сообщают о масштабном сбое в работе приложения Viber. Власти могли начать блокировать работу мессенджера для граждан.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российское оппозиционное издание "Агентство.Новости".

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Что известно о сбоях в Viber в России

По данным российских журналистов, первые сообщения о сбое в работе Viber появились после полуночи 1 декабря, о чем свидетельствуют данные сервиса Downdetector.

Больше всего жалоб на сбой в работе мессенджера Downdetector зафиксировал в девять утра по московскому времени. После этого количество сообщений о проблемах пошло на спад, однако и в 17 часов россияне продолжали жаловаться на сбой.



В России масштабный сбой в работе Viber / Фото из телеграм-канала "Агентство.Новости"

Также, как отметили журналисты, сайт "Сбой.рф" зафиксировал за сутки около 4,5 тысячи жалоб на работу Viber. Также, по данным сервиса, россияне сообщали о сбоях в работе Telegram (682 жалобы) и WhatsApp (617 жалоб).

Пользователи Viber, в частности, жаловались на проблемы с получением и отправкой сообщений, недоступность мобильного приложения, сайта и личного кабинета пользователя, о чем свидетельствуют данные Downdetector.

Сообщения о сбое в Viber поступали из Москвы, Самарской, Нижегородской, Иркутской, Новосибирской, Челябинской, Ульяновской, Тюменской, Саратовской, Свердловской, Оренбургской и Владимирской областей, Санкт-Петербурга, Красноярского, Пермского и Забайкальского краев,

Башкортостана, Бурятии, Удмуртии и Ханты-Мансийского автономного округа.

Активнее всего на проблемы с мессенджером жаловались в Забайкалье (15% от общего количества жалоб), Бурятии (12%) и Иркутской области (8%).

На серьезность проблем именно с Viber свидетельствует тот факт, что на эту проблему обратили внимание СМИ из регионов, а в Бурятии школьные чаты и чаты кружков дополнительного образования начали переносить в Telegram и образовательную платформу "Сферум".

Из-за чего могли возникнуть проблемы с работой Viber в России

Причиной сбоя, вероятнее всего, стала активация властями режима ограничения работы интернет-сервисов "антимессенджер", о чем журналистам сообщили в службе техподдержки "На связи".

Это один из современных точечных методов ограничения связи, когда практически не затрагиваются другие услуги. Мессенджеры передачи данных используют промежуточные серверы. Каждый сервер имеет свой адрес, и их просто блокируют по IP. Таким образом, программы не могут достучаться до этих серверов, чтобы отправить или принять сообщение,

– объяснили эксперты.

В пользу этой версии свидетельствуют и тот факт, что сбои наблюдаются только в работе мессенджеров, уточнил представитель "На связи". В самом Viber пока не комментировали сбой в работе приложения в России.

Интересно, что последний масштабный сбой в работе Viber был зафиксирован в конце октября 2024 года.