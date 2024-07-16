Новый метод борьбы с изменением климата целится на земные океаны, но некоторые выступают против

Исследователи из Вудс-Хольского океанографического института хотят сбросить в океан 6600 галлонов гидроксида натрия, иначе известного как каустическая сода. По их мнению, это может замедлить изменение климата. Но как это работает и почему отдельные люди выступают против таких шагов?

Детали

Этот необычный план разительно отличается от всего, что мы слышали раньше. Например, до сих пор ученые ориентировались на солнечную геоинженерию, которая заключается в распылении мела или химикатов в нашей атмосфере, или различные мероприятия на суше, такие как покрытие больших площадей белой светоотражающей краской.

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Идея вот в чем: растворяя чрезвычайно простые химические вещества в воде, ученые ожидают увеличить способность океана поглощать углекислый газ из воздуха – процесс, известный как повышение щелочности океана. Это лишь одна из нескольких мер, направленных на замедление темпов климатических изменений, но окупятся ли эти усилия в долгосрочной перспективе, еще предстоит выяснить.

Вероятно, сброс чего-либо в океан столкнется со значительными препятствиями не только со стороны американских регуляторов, но и со стороны местных рыболовных общин и экологов. Последние уже высказались против. Проблема всех подобных геоинженерных мероприятий в том, что мы не можем точно предсказать их последствия, поскольку даже самые мощные суперкомпьютеры не способны на моделирование климата всей планеты, учитывая, какое колоссальное количество параметров и взаимосвязей здесь существует. Поэтому критики остаются скептическими и обеспокоенными.

Команда исследователей из Вудс-Холла убеждена, что гидроксид натрия не будет иметь долговременного негативного влияния на морскую жизнь.

Мы также заботимся об окружающей среде. Мы бы не занимались этим, если бы считали, что это будет иметь большое влияние,

– говорит один из главных исследователей Дэн МакКоркл.

Потепление климата влияет на способность океанов поглощать антропогенные выбросы углекислого газа, уменьшая ее. Таким образом вода впитывает меньше загрязнителей, и большее их количество остается в атмосфере, еще только повышая температуру. Добавление примесей может нивелировать это разрушительное влияние и вернуть океанам способность удерживать CO 2 .

МакКоркл и его коллеги уже подали заявку на получение федерального разрешения в Агентство по охране окружающей среды на проведение эксперимента у побережья Кейп-Кода, что в США, и со временем надеются расширить масштаб для проведения более крупного исследования в Мэнском заливе в следующем году.

Команда убеждена, что мы должны действовать сейчас, пока не стало слишком поздно. Однако критика их плана уже нарастает: в недавнем письме в Агентство по охране окружающей среды активисты из Ассоциации омаров штата Массачусетс – организации рыбаков – утверждают, что необходимо провести дополнительную работу, "прежде чем грузовики с жидкой щелочью можно будет сбрасывать в океан".